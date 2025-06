Luis Ángel Malagón sería borrado de la Selección Mexicana por Javier Aguirre; Guillermo Ochoa se perfila para ser titular

A horas de arrancar la Copa Oro y a un año del Mundial, en la Selección Mexicana hay cierto ambiente de incertidumbre sobre el puesto de guardameta titular y la carrera que viven los 3 arqueros de cara a la Copa del Mundo.

Y es que no es un secreto que Javier Aguirre ha rotado el puesto en toda su gestión al frente del Tricolor y ninguno de los 3 tiene certeza de en qué lugar está parado.

Sin embargo, hay uno, al cual parece, ya le han bajado el dedo y llevaría las de perder, no solo para este torneo de verano en CONCACAF, sino para el Mundial del 2026.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Raúl Orvañanos y el Perro Bermúdez volverán a narrar juntos... ¿EN TUDN?

Este jueves se ha hecho viral un clip sacado de un show digital de TUDN, donde Andrés Vaca, el relator oficial de esa cadena, indica que el Vasco tiene en la mira a Luis Ángel Malagón, el cual no termina de convencerlo y podría ser el que más afectado se vea en la competencia por la portería mexicana.

El narrador aseguró que Aguirre ya le ha bajado el dedo y solo espera un error grande del arquero de las Águilas para poder sentarlo:

“Yo tengo información que el Vasco Aguirre está esperando que Malagón cometa un error grande y tener una razón para sentarlo. No le gusta nada a Aguirre porque no le gusta como juega con los pies, no le gustan sus salidas y no le da seguridad”.

Hay que recordar que una situación similar pasó con el propio Guillermo Ochoa y el Conejo Pérez en las vísperas del Mundial de Sudáfrica, cuando en un amistoso, Paco Memo, portero estelar de esa época, cometió un error grande en un amistoso ante Corea del Norte en Torreón.

A partir de ese día, Ochoa no volvió a la titularidad y para la Copa del Mundo, el que terminó atajando fue un veterano Óscar Pérez, bajo las órdenes de Javier Aguirre.

MEMO OCHOA SE PERFILA PARA VOLVER A LA PORTERÍA DE LA SELECCIÓN MEXICANA

Ante esta situación y de acuerdo a las mismas fuentes de TUDN, el que lleva las de ganar en este escenario, es Guillermo Ochoa, que, a pesar de no tener éxitos deportivos en Portugal, sí tuvo minutos y lucha actividad este semestre con el AVS.

Por ahora, Luis Ángel será el guardameta que debute el sábado en Copa Oro ante República Dominicana, pero en cualquier momento, Paco Memo tendrá su oportunidad.

El que perdió muchos créditos fue el Tala Rangel, que tras su error ante Suiza y recibir por segunda vez, cuatro goles con la Selección, fue bajando peldaños en la lucha por el arco del tricolor.