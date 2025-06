Marc Crosas y Lola del Carril ya no esconden su coqueteo en plenos juegos del Mundial de Clubes, te dejamos el video

El Mundial de Clubes está que arde y no solo por los grandes encuentros que se han disputado en lo que va de la Jornada 1, sino que también en redes sociales se ha generado polémica por los supuestos coquetos que desataron Marc Crosas y Lola del Carril durante la transmisión del partido del Palmeiras ante el Porto.

Y es que en el partido del domingo mientras la cronista aseguraba que el partido estaba muy bueno, el exjugador no dejó pasar la oportunidad para echarle piropos Lola del Carril: “Me gusta que coincidamos”; “Está más linda tu narración, espectacular…”, fueron algunas de las palabras que soltó Crosas.

Sin embargo, el asunto no paro ahí, ya que este martes nuevamente volvieron a compartir micrófonos en el juego Fluminense vs Borussia Dortmund y los coqueteos no pararon. En esta última ocasión, Marc Crosas y Lola del Carril desataron polémica en redes sociales, luego del video que empezó a circular en redes sociales en el que a ambos se echan miraditas.

NAAAA, TENES QUE CERRAR EL ESTADIO 🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐

pic.twitter.com/DLM4F4Pyyi — Fran (@frabigol) June 17, 2025

¿QUIÉN ES LOLA DEL CARRIL, LA CRONISTA QUE SE VIRALIZÓ POR COQUETEAR CON MARC CROSAS?

La argentina Lola del Carrir se hizo viral en redes sociales, luego de que comenzarán a circular videos en redes sociales de supuestos coqueteos con Marc Crosas durante una transmisión en vivo de un partido del Mundial de Clubes.

La cronista de 26 años se ha posicionado como una de las voces femeninas emergentes dentro del periodismo deportivo. Después de estudiar comunicación social tuvo la oportunidad de ser la primera mujer de Argentina en narrar partidos del Mundial de Qatar 2022. Su trayectoria como narradora comenzó reality Relatoras de la TV Pública, lo que la llevó a ser considerada por DAZN para relatar los partidos del Mundial de Clubes.