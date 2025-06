Ricardo La Volpe le tira a Martinoli y Luis García por divertirse en transmisiones de partidos en YouTube

En la Copa Oro 2025, TV Azteca no pudo adquirir los derechos de transmisión de los partidos de la Selección Mexicana, por lo que, los comentaristas Christian Martinoli y Luis García recurrieron a la plataforma de YouTube para narrar los partidos de la Selección Mexicana, donde han tenido un gran éxito; sin embargo, algunos periodistas y analistas los han criticado por no hacer un algo formal.

Uno de los primeros que criticó a Martinoli y García fue su excompañero David Faitelson, ahora fue Ricardo La Volpe, quien mostró su inconformidad contras los de la televisora de la Ajusco, asegurando que el futbol no es un deporte que se preste para las payasadas que hacen y dicen dichos comentaristas.

“Me adapto, vivo en México, a la idiosincrasia de México. Me adapto, pero a mí me da risa, lo tengo que decir para que mucha gente se enoje o no se enoje, yo no veo una diversión en un partido de futbol”, mencionó en entrevista con el Diario ESTO.

“Vayan a un circo, ¿te acuerdas de los circos? Ahora desaparecieron pero los payasos que te hacían divertir; me llevaban, mi papá, cuando recién estaba caminando me llevaba, las carpas, los circos. Yo no tomo circo en un partido de futbol, la verdad, es una falta a este deporte”, agregó.

Por otra parte, el Bigotón aseguró que en Argentina no están acostumbrados al tipo de transmisiones que hacen Martinoli y García, pues prefieren adaptarse a los clásicos medios de comunicación como la radio y la televisión: “Si a algunos les gusta escuchar en una relación de partido de diversión, risa, dicen chistes, bueno, la verdad, yo no me acostumbré a eso, en Argentina eso no existe, porque primero estaba la radio, escuchábamos los partidos en radio y se transmitían partidos de futbol, no chistes, joda, cargadas, en México es así y hay que aceptarlo, a México le gusta eso, a mí no”, apuntó.