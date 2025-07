Boletos Mundial 2026: ¿Cuándo salen a la venta y cuánto costarán los paquetes de lujo en México?

A menos de un año de que arranque el Mundial 2026, se han dado a conocer los detalles y procesos para adquirir los boletos para asistir a la justa mundialista. Esta edición será diferente, contará con tres sedes que serán México, Estados Unidos y Canadá, y en total serán 48 las selecciones participantes.

La Copa del Mundo arrancará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca y la gran final se disputará el 19 de julio en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. Con estas fechas estipuladas, la FIFA dio a conocer cuándo comenzará la venta de boletos, que no serán nada baratos.

La venta de boletos será por fases y los aficionados interesados en asistir al Mundial 2026 deberán hacer un pre-registro para poder entrar a las etapas de asignación de boletos, que estará sujeta a un sorteo aleatorio.

¿CUÁNDO COMENZARÁ LA VENTA DE BOLETOS PARA EL MUNDIAL 2026?

La venta general de boletos para el Mundial 2026 comenzará el 10 de septiembre. En esta fecha, los aficionados podrán adquirir sus boletos a través de la página oficial de la FIFA: fifa.com/tickets

Sin embargo, para quienes deseen obtener sus boletos sin entrar al sorteo, podrán adquirir sus entradas mediante la opción del sistema Right To Buy, disponible en la sección FIFA Collect. Esta alternativa tiene un costo extra de 300 dólares (5,625 pesos) y 3,000 dólares (56,257 pesos), pero no te permite obtener tu boleto, sino solo el derecho preferencial de compra.

BOLETOS DE LUJO PARA EL MUNDIAL 2026

Por el momento no se ha dado a conocer el precio de los boletos individuales, pero a través del portal de la FIFA podrás encontrar diferentes paquetes de hospitalidad con servicios exclusivos y un acceso garantizado a cada recinto que será parte del Mundial 2026.

Para partidos únicos en México, podrás encontrar el paquete que va desde los 32,980 hasta los 308,250 pesos mexicanos por persona, el costo dependerá del juego, la sede y la categoría del servicio.

• Paquete Single Match

Fase de grupos (paquetes individuales con hospitality):Guadalajara (Estadio Akron):

11 de junio: desde $34,200 MXN

23 de junio: desde $34,200 MXN

26 de junio: desde $43,250 MXN

Monterrey (Estadio BBVA):

14 de junio: desde $35,700 MXN

20 de junio: desde $35,700 MXN

24 de junio: desde $34,700 MXN

Ciudad de México (Estadio Azteca):

17 de junio: desde $54,300 MXN

30 de junio (octavos de final): desde $62,400 MXN

Boletos Mundial 2026: Paquete Single Match Ampliar

• Paquete Venue Series

Series por estadio (Venue Series con hospitality en CDMX): El paquete incluyen entre 4 y 9 partidos en el mismo estadio. En el caso del Estadio Azteca, los precios por persona van desde:

Pitchside Lounge – M001 (inauguración): $308,250 MXN

M024 (fase de grupos): $111,000 MXN

M053 (fase de grupos): $186,250 MXN

M079 (octavos de final): $134,750 MXN

M092 (ronda de 16): $186,250 MXNTotal por paquete seleccionado: $926,500 MXN

Boleto Mundial 2026: Paquete Venue Series Ampliar

• Paquete Follow My Team

Follow My Team, este servicio solo será para selecciones no anfitrionas y contará con tres partidos de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final. Los precios irán desde los $130,950 MXN por persona.