Luka Jovic: Estas son las razones por las que el delantero le dijo que no a Cruz Azul

La novela del posible arribo de Luka Jović a Cruz Azul, que ilusionó a la afición cementera durante semanas, ha llegado a su fin sin un desenlace feliz para La Máquina. El delantero serbio, exjugador del Real Madrid y AC Milan, era considerado el refuerzo estelar para el Apertura 2025, pero diversos factores, tanto internos como externos, frustraron lo que parecía un “bombazo” para la Liga MX. A continuación, desglosamos las principales razones que impidieron que Jović vistiera la camiseta celeste.

1. Problemas con la Liberación de Plazas de No Formados en México (NFM)

Uno de los mayores obstáculos fue la incapacidad de Cruz Azul para liberar una plaza de jugador No Formado en México, requisito indispensable para registrar a Jović. La directiva apostó por dar salida a Giorgos Giakoumakis o Gabriel “Toro” Fernández, pero ninguna de estas operaciones se concretó a tiempo. Giakoumakis, quien llegó con gran expectativa en 2024, no cumplió con el rendimiento esperado debido a lesiones y actitudes poco profesionales, como faltas a entrenamientos, lo que complicó encontrarle un nuevo destino. Aunque se mencionó interés de Charlotte FC de la MLS, las negociaciones no prosperaron, y su alto salario dificultó su traspaso. Por su parte, Fernández, quien fue relegado a la Sub-21 para liberar espacio para José Paradela, tampoco encontró acomodo, dejando a Cruz Azul sin margen para inscribir a Jović.

2. Molestia de Jović con la Gestión de Cruz Azul

La falta de agilidad en las negociaciones generó desconfianza en el entorno del delantero serbio. Según reportes, Jović percibió una falta de seriedad por parte de la directiva cementera, lo que enfrió las conversaciones. A pesar de un acuerdo verbal y una oferta económica atractiva de aproximadamente 4-5.5 millones de dólares anuales, la demora en resolver las cuestiones logísticas llevó a Jović a explorar otras opciones. Esta percepción de desorganización fue clave para que el jugador comenzara a dudar de su llegada a México.

3. Competencia de ofertas más atractivas

El mercado internacional también jugó un papel determinante. El Real Oviedo, recién ascendido a LaLiga para la temporada 2025-26, emergió como un destino inesperado pero convincente. El técnico serbio Veljko Paunović, con un proyecto ambicioso para consolidar al equipo en la primera división española, habría convencido a Jović, quien viajó a Asturias para conocer las instalaciones y el proyecto deportivo. La posibilidad de mantenerse en Europa, en una liga competitiva como LaLiga, resultó más atractiva para el delantero de 27 años que probar suerte en la Liga MX. Además, reportes mencionaron una oferta del Sharjah FC de Emiratos Árabes Unidos, con un salario de hasta 8.2 millones de dólares anuales, aunque esta opción no se concretó.

4. Factores personales y familiares

Otro elemento que pesó en la decisión de Jović fueron motivos personales. Según fuentes, el delantero expresó reticencias sobre mudarse a México por razones familiares, lo que influyó en su decisión final de priorizar un destino europeo. Este factor, combinado con las dudas sobre la seriedad de Cruz Azul, llevó a Jović a notificar a la directiva que no aceptaría la oferta, rompiendo el acuerdo verbal que existía.

5. Expectativas no Cumplidas y Presión de la Afición

La afición de Cruz Azul, inicialmente entusiasmada con la posible llegada de un jugador de la talla de Jović, comenzó a mostrar frustración ante la dilatación del proceso. La presión de los hinchas, sumada a las críticas hacia la directiva por su historial de fichajes fallidos (como los casos de Santos Borré o Luis Suárez), pudo haber generado un ambiente de incertidumbre que afectó las negociaciones. Algunos aficionados incluso propusieron alternativas como recuperar a “Toro” Fernández o considerar a otros delanteros, como Diber Cambindo, mientras que figuras como Paco Palencia cuestionaron la idoneidad de Jović, destacando la solidez de Ángel Sepúlveda como titular.

Un golpe para la Máquina, pero oportunidad para reflexionar

El fichaje frustrado de Luka Jović deja a Cruz Azul con lecciones importantes. La directiva, encabezada por Iván Alonso, deberá mejorar su planificación y agilidad en el mercado de transferencias para evitar que situaciones similares se repitan. Mientras tanto, Ángel Sepúlveda, actual líder de goleo de la Liga MX con cuatro tantos, seguirá siendo el referente ofensivo, respaldado por un proyecto que incluye refuerzos como José Paradela y Jeremy Márquez. La Leagues Cup 2025, que ya está en marcha, será una prueba de fuego para un equipo que, aunque no contará con Jović, tiene el talento para competir. La pregunta ahora es: ¿buscará Cruz Azul otro “bombazo” o confiará en su plantilla actual para brillar en el torneo binacional?

El desenlace de esta saga refleja los retos que enfrentan los clubes mexicanos al competir por talentos internacionales en un mercado global cada vez más exigente. Para Cruz Azul, es momento de cerrar este capítulo y enfocarse en los objetivos inmediatos, mientras la afición espera que la directiva aprenda de este tropiezo para fortalecer al equipo de cara al futuro.