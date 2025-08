Toluca vs New York City: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Jornada 3 de la Leagues Cup

En el vibrante crisol del fútbol norteamericano, la Leagues Cup 2025 nos regala otro duelo electrizante entre la Liga MX y la MLS. Este martes, en el icónico Yankee Stadium de Nueva York, el Deportivo Toluca se medirá al New York City FC en lo que representa la tercera jornada de la fase inicial para ambos equipos. Con un formato renovado que prioriza tablas separadas por liga para clasificar a los mejores cuatro de cada una a la fase eliminatoria, este partido podría ser decisivo: Toluca busca consolidar su buen arranque, mientras que el conjunto de la MLS, en casa, necesita una victoria para escalar en la tabla y evitar una eliminación prematura. Es el clásico choque de estilos la intensidad mexicana contra la organización estadounidense en un torneo que cada año eleva la rivalidad binacional.

El Momento de Toluca: Diablos en Ascenso

Los Diablos Rojos llegan a este encuentro con el viento a favor. En la Leagues Cup, suman cinco puntos en dos partidos: un empate 2-2 ante el Columbus Crew (con victoria en penales para dos puntos) y un triunfo 2-1 sobre el CF Montréal. Este desempeño refleja su solidez en la Liga MX, donde han anotado 10 goles en tres juegos de la nueva temporada, posicionándose como contendientes al título. El Turco Mohamed ha armado un equipo equilibrado, con una defensa liderada por Luan García y Federico Pereira, y un ataque letal comandado por Paulinho, el brasileño que ya ha marcado en el torneo y Jesús Angulo, cuya visión de juego desequilibra defensas rivales. Sin lesiones reportadas, Toluca parece invencible cuando concede primero, habiendo ganado sus últimos cinco partidos en esa situación. ¿Su debilidad? A veces pecan de exceso de confianza en territorio enemigo, pero su historial ante equipos MLS es impecable: siete victorias en nueve encuentros en Leagues Cup, sin derrotas en fase de grupos.

En editorial, Toluca representa lo mejor de la Liga MX en este 2025: un equipo maduro, con hambre de repetir éxitos internacionales y demostrar que el fútbol mexicano sigue siendo superior en duelos directos. Jugar en el Yankee Stadium no les intimida; al contrario, podría motivarlos a imponer su ritmo vertiginoso.

New York City FC: En busca de redención local

Los Citizens, por su parte, han tenido un inicio irregular en la Leagues Cup. Una dura derrota 3-0 ante el Puebla en la jornada 1 los dejó con cero puntos, pero se recuperaron con un convincente 2-0 sobre el Club León, sumando tres unidades. En la MLS, ocupan el 13° lugar, lo que los obliga a ganar con autoridad para meterse en el top 4 de su tabla y avanzar. Nick Cushing cuenta con talentos como Alonso Martínez –autor de goles clave– y Agustín Ojeda, quien aporta velocidad por las bandas. Sin embargo, las lesiones pesan: Keaton Parks, Thiago Martins y Malachi Jones están fuera por problemas en las piernas, debilitando el mediocampo y la defensa.

New York City es un equipo que rara vez se deja dominar, pero en 2025 han luchado por mantener la intensidad en partidos consecutivos. En casa, no han perdido dos juegos seguidos desde marzo-abril, y cuando anotan múltiples goles, permanecen invictos en ocho encuentros. Su historial ante mexicanos en el Yankee Stadium no es alentador, ya que nunca han ganado en tiempo regular, aunque derrotaron a Querétaro en penales el año pasado. Editorialmente, este partido es una oportunidad para que la MLS demuestre resiliencia; New York City debe explotar su localía y el apoyo de la afición para contrarrestar el talento individual de Toluca.

TOLUCA VS NEW YORK CITY, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: Martes 5 de agosto

Martes 5 de agosto Hora: 17:30 Hrs. (Tiempo del Centro de México)

17:30 Hrs. (Tiempo del Centro de México) Estadio: Yankee Stadium

Yankee Stadium TV: Apple TV (MLS Seasson Pass)