América vs Querétaro: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 4 del Apertura 2025 Liga MX

Este sábado, el Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario de un enfrentamiento clave en la Jornada 4 del Torneo Apertura de la Liga MX, cuando las Águilas del América reciban a los Gallos Blancos de Querétaro. Este duelo llega en un momento crucial para ambos equipos, que buscan recuperar la confianza tras un paso irregular en la Leagues Cup y un arranque de torneo que no ha cumplido con las expectativas de sus aficiones.

El América, tricampeón vigente de la Liga MX, atraviesa un 2025 lleno de altibajos. Tras un Clausura 2025 donde cayeron en la final ante Toluca y una decepcionante eliminación en la fase de grupos de la Leagues Cup, los dirigidos por André Jardine necesitan un triunfo contundente para afianzarse en la tabla, donde ocupan el sexto lugar con cinco puntos. La posible incorporación de Allan Saint-Maximin podría ser el revulsivo que las Águilas necesitan, pero será su capacidad para recuperar el juego colectivo lo que marque la diferencia. En casa, y con el regreso de sus figuras tras rotaciones en el torneo internacional, el conjunto azulcrema tiene la obligación de imponer su jerarquía.

Por su parte, el Querétaro llega como el último de la tabla general, sin puntos después de tres jornadas y con una actuación desastrosa en la Leagues Cup, donde no sumaron ni un solo punto y apenas anotaron un gol. Los Gallos Blancos, bajo la dirección de Benjamín Mora, enfrentan una crisis de resultados que pone a prueba su capacidad de reacción. Sin embargo, el historial reciente contra el América no les favorece: en los últimos 10 encuentros, las Águilas han ganado 6, con 3 empates y solo una victoria queretana en el Apertura 2020. A pesar de esto, los Gallos podrían encontrar en la presión de visitante una oportunidad para sorprender a los de Coapa que aún buscan su mejor versión.

El duelo promete ser un contraste de realidades. El América, con su plantilla estelar y el respaldo de su afición en el Estadio Ciudad de los Deportes, parte como favorito. No obstante, el fútbol mexicano es impredecible, y el Querétaro, urgido de puntos, podría apelar a la garra para complicar a los locales. Este encuentro no solo es una oportunidad para que el América consolide su camino hacia el liderato, sino también para que el Querétaro demuestre que puede competir ante los gigantes de la liga.

De este modo, en un torneo donde cada punto cuenta, la Jornada 4 nos recuerda que en el fútbol mexicano no hay rival pequeño, y la pasión de los aficionados será, como siempre, el ingrediente que haga vibrar la cancha.

En preparación para la Jornada 4. 🫡 pic.twitter.com/s7RLGR9r7e — Club América (@ClubAmerica) August 8, 2025

AMÉRICA VS QUERÉTARO, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: Sábado 9 de agosto

Sábado 9 de agosto Hora: 19:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México)

19:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México) Estadio: Ciudad de los Deportes

Ciudad de los Deportes TV: Canal 5, TUDN, ViX

Canal 5, TUDN, ViX Radio: W Radio 96.9 FM | W Deportes 730 AM