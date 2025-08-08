Chivas vs Santos Laguna: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 4 del Apertura 2025 Liga MX

Tras el parón por la Leagues Cup, es momento de que el fútbol mexicano vuelva, así como uno de los equipos más grandes del país. En un compromiso correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2025, el Club Deportivo Guadalajara visita Torreón para enfrentar a Santos.

Después de quedar eliminado en tan solo dos jornadas en la Leagues Cup, Chivas buscará traducir sensaciones positivas en buenos resultados en Liga MX. Ahí, han disputado únicamente dos partidos esta temporada, incluyendo un triunfo y una derrota.

Los dirigidos por Gabriel Milito tienen un partido jugado menos que la mayoría, por lo que deben escalar posiciones en la tabla. Del otro lado, los Laguneros han competido mejor este torneo, pero los números siguen siendo bastante negativos, con un solo triunfo en sus últimos nueve encuentros de liga.

Este duelo pinta intenso, ya que ambos conjuntos están urgidos de una victoria para mejorar su posición en la tabla y recuperar confianza.

🇲🇨 Entrenamiento previo a nuestro viaje a Torreón 🔥#DaleRebaño 🐐 pic.twitter.com/Qbasks8XnP — CHIVAS (@Chivas) August 8, 2025

CHIVAS VS SANTOS LAGUNA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: Domingo 10 de agosto

Domingo 10 de agosto Hora: 20:05 Hrs. (Tiempo del Centro de México)

20:05 Hrs. (Tiempo del Centro de México) Estadio: TSM Corona

TSM Corona TV: Canal 5, TUDN, ViX

Canal 5, TUDN, ViX Radio: W Deportes 730 AM