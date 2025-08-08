Leagues Cup 2025: Fechas, horarios y sedes de los Cuartos de Final

La Leagues Cup 2025 ha llegado a una de sus etapas más emocionantes: los cuartos de final, donde la rivalidad entre la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) se intensifica. Con cuatro equipos de cada liga clasificados tras una vibrante fase de grupos, los enfrentamientos cruzados prometen duelos llenos de intensidad y pasión. La organización del torneo ha confirmado fechas, horarios y sedes para dicha instancia, consolidando un espectáculo futbolístico que mantendrá a los aficionados al borde de sus asientos.

Los cruces, definidos según la clasificación en la fase inicial, enfrentan a los mejores equipos de cada liga en un formato que asegura competitividad: el líder de la Liga MX contra el cuarto lugar de la MLS, el segundo de la Liga MX contra el tercero de la MLS, y así sucesivamente. Los representantes mexicanos que son Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla buscarán dar un golpe de autoridad frente a los poderosos Seattle Sounders, Inter Miami, LA Galaxy y Orlando City de la MLS.

Cabe mencionar que los horarios y fechas, confirmados por la organización de la Leagues Cup, reflejan un esfuerzo por concentrar la acción en una sola jornada, maximizando la exposición del torneo y evitando conflictos con los calendarios de las ligas locales.

La Leagues Cup 2025 no solo es una batalla por la supremacía entre Liga MX y MLS, sino también una oportunidad para que los clubes ganadores aseguren un lugar en la Concacaf Champions Cup 2026, con el campeón llevándose además un premio de 2 millones de dólares. Con estadios de primer nivel y elencos repletos de talento, los cuartos de final serán una prueba de fuego para determinar qué liga se impone en esta edición. México y Estados Unidos están listos para vibrar con el fútbol.

FECHAS, HORARIOS, SEDES Y DUELOS DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA LEAGUES CUP

Inter Miami vs Tigres

Fecha: 20 de agosto de 2025

Hora: 18:00 Hrs.

Estadio: Chase Stadium

Toluca vs Orlando City

Fecha: 20 de agosto de 2025

Hora: 19:00 Hrs.

Estadio: Dignity Health Sports Park

Seattle Sounders vs Puebla

Fecha: 20 de agosto de 2025

Hora: 21:00 Hrs.

Estadio: Lumen Field

LA Galaxy vs Pachuca

Fecha: 20 de agosto de 2025

Hora: 21:45 Hrs.

Sede: Dignity Health Sports Park