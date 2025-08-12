Rodrigo Huescas brilla y guía al FC Copenhague a la fase de play-offs de la UEFA Champions League 2025/26

En un vibrante duelo escandinavo, el mexicano Rodrigo Huescas se convirtió en protagonista al marcar un gol clave en la contundente victoria de FC Copenhague por 5-0 sobre Malmo, en el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League 2025/26, disputado en el Parken Stadium de Copenhague.

Este resultado aseguró el pase de los daneses a la ronda de play-offs, dejando un paso más cerca de la fase de grupos de la máxima competición europea. Huescas, quien llegó al FC Copenhague procedente de Cruz Azul en el verano de 2024, abrió el marcador al minuto 31 con un certero cabezazo que batió al guardameta Robin Olsen, marcando el camino para la goleada. El tanto del joven mexicano, de 22 años, destacó por su precisión y oportunismo, tras aprovechar un centro preciso para dirigir el balón al ángulo inferior izquierdo.

Este gol, su primero en competiciones europeas, no solo rompió el empate 0-0 del partido de ida, sino que consolidó la confianza de un Copenhague que dominó de principio a fin. El encuentro, catalogado como el "Clásico Escandinavo“, vio al FC Copenhague desplegar un futbol avasallador. Además del gol de Huescas, Robert Vinicius Rodrigues Silva al 43’ y 69’, Mohamed Elyounoussi al minuto 51 y Magnus Mattsson finiquitaron el encuentro al 67’ completando la cuenta en una noche redonda para los locales. Malmo, por su parte, no logró responder y quedó eliminado, descendiendo a los play-offs de la UEFA Europa League.

La actuación del canterano de Cruz Azul no solo reafirma su importancia en el esquema del técnico Jacob Neestrup, sino que también pone el nombre de México en alto en el escenario europeo. Desde su llegada al fútbol danés, el exjugador celeste ha mostrado una notable adaptación, sumando minutos en los tres partidos de la fase de clasificación de la Champions League y destacando por su velocidad, desborde y ahora su capacidad goleadora. Su gol frente a Malmo es un hito en su joven carrera, que promete seguir creciendo en una de las ligas más competitivas de Europa.

ORGULLO MEXICANO 🔥🔥🔥



Rodrigo Huescas marca gol ante el Malmo en la tercera ronda de la clasificación de la Champions League.



Así celebró el exjugador de Cruz Azul 😅

pic.twitter.com/aa9uupM6eI — W Deportes (@deportesWRADIO) August 12, 2025

Con este resultado, FC Copenhague se prepara para enfrentar la última fase de clasificación, a solo dos partidos de asegurar un lugar en la codiciada fase de grupos de la UEFA Champions League. Para Rodrigo Huescas, esta temporada representa una oportunidad de oro para consolidarse como un referente en el viejo continente, mientras la afición mexicana celebra ver a uno de sus talentos brillar en un escenario tan prestigioso.