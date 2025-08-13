Hugo Camberos, la joven promesa de Chivas que podría dar el salto a Europa / Jam Media

Un nuevo futbolista mexicano apunta a Europa y se trata de una de las joyas juveniles del Club Deportivo Guadalajara. De acuerdo a César Luis Merlo, periodista argentino especializado en fichajes, el Club Brujas de Bélgica ya habría hecho una oferta por Hugo Camberos.

El extremo de 18 años aporta características poco comunes para futbolistas mexicanos, por lo que puede ser un activo valioso para Chivas. Aunque es diestro, sabe partir de ambas bandas, generando peligro a partir de su velocidad y desparpajo.

Con el primer equipo del Rebaño ya cuenta con participación en 22 partidos oficiales. Aunque sus registros aún son bajos, con un gol y una asistencia a su nombre, el impacto demostrado en el terreno de juego es superior a eso, siendo un ofensivo que acelera el ritmo del partido.

🚨🔓: #𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆❗️Chivas ya tiene sobre la mesa la oferta de Club Brugge para buscar hacerse de los servicios del canterano rojiblanco, Hugo Camberos. Aunque no se especificó la cantidad, la oferta estaría 𝗖𝗘𝗥𝗖𝗔 de lo que pide Chivas en cuanto a su cláusula europea… pic.twitter.com/32TQG2rKZ1 — Chivas Universal (@ChivasUniverse) August 13, 2025

También cuenta con llamados a la Selección Mexicana con límite de edad, incluyendo una participación en el pasado Torneo Maurice Revello. De tal manera, Hugo Camberos es un perfil interesante, que se puede adaptar bien al ritmo del fútbol europeo.