Mundial 2026: FIFA revela precio de los boletos para un partido en Guadalajara

A menos de un año para que arranque el Mundial 2026, los fanáticos del futbol comienzan a sacar sus ahorros para poder obtener sus accesos a los estadios y disfrutar de la fiebre mundialista. Esta edición contará con tres sedes, Estados Unidos, Canadá y México, donde Guadalajara será una de las ciudades que albergará partidos de dicho certamen.

Y es que el Estadio Akron será uno de las tres sedes en México que albergará partidos de la Copa del Mundo 2026 junto al Estadio Azteca y el Estadio BBVA. En la casa de las Chivas se disputarán algunos encuentros de la fase de grupos, por lo tanto, la FIFA dio a conocer los costos para el primer juego del Mundial en Guadalajara, los cuales están divididos en varias categorías en las que se podrán disfrutar diferentes experiencias.

¿Cuánto costarán los boletos para el primer juego del Mundial 2026 en Guadalajara?

FIFA puso a la venta los boletos para el primer juego del Mundial en Guadalajara. Tendrán un costo de 77 mil pesos. Estos precios son para Pitchside Lounge, una de las zonas más exclusivas del Estadio Akron. Si adquieres un boleto de esta calidad tendrás una experiencia VIP y estarás en lugar privilegiado.

Entrada para un solo partido del Mundial 2026

para un solo Asiento en la zona Pitchside Lounge Standard

en la zona Acceso a áreas privadas con servicio de alimentos y bebidas

a áreas privadas con Ambiente exclusivo y trato preferencial

Poco a poco se comenzará a liberar la distribución que tendrá el inmueble. Las partes que se revelaron fueron: VIP, Champions Club, Trophy Lounge y FIFA Pavilion, por el momento, de estas zonas no se han dado a conocer los costos, se espera que próximamente la FIFA publique más detalles. Las entradas de 77 mil pesos son para Hospitality, la zona más cara que habrá; en las demás áreas bajarán los precios.

Es importante destacar que el Estadio Akron albergará cinco partidos del torneo, y aún no se conocen los duelos que se disputarán en el inmueble. Eso lo conoceremos el 5 de diciembre cuando se haga el sorteo del Mundial. De igual forma, falta que se revele información sobre las sedes de Ciudad de México y Monterrey.

¿Dónde y cómo comprar los boletos para el Mundial 2026?

Para poder adquirir los boletos para la Copa del Mundo 2026, los aficionados deberán acceder a la página oficial de la FIFA para poder obtener sus entradas ya sea por paquete o para acudir solo a un encuentro.

¿Cuándo salen a la venta los boletos generales para el Mundial 2026?En dado caso de que haya aficionados que solo quieran asistir a un partido, la FIFA pondrá a la venta boletos de forma general a finales del año. El sorteo para la fase de grupos se llevará a cabo el 13 de diciembre, posteriormente los interesados podrán decidir a qué partidos asistir.

¡Por fin llegó la hora! YA está abierto el registro para ser parte del Programa de Voluntarios para la Copa Mundial de la FIFA 26™️



Calendario de partidos del Mundial 2026 en México

Estadio Azteca de la Ciudad de México

Juego 1 | Jueves 11 de junio

| Jueves 11 de junio Juego 24 | Miércoles 17 de junio

| Miércoles 17 de junio Juego 53 | Miércoles 24 de junio

| Miércoles 24 de junio Juego 79 | Martes 30 de junio | Dieciseisavos de Final

| Martes 30 de junio | Juego 92 | Domingo 5 de julio | Octavos de Final

Estadio Akron de Guadalajara

Juego 2 | Jueves 11 de junio del 2026

| Jueves 11 de junio del 2026 Juego 28 | Jueves 18 de junio del 2026

| Jueves 18 de junio del 2026 Juego 48 | Martes 23 de junio del 2026

| Martes 23 de junio del 2026 Juego 66 | Viernes 26 de junio del 2026

Estadio BBVA de Monterrey