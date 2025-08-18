Allan Saint-Maximin: Esta es la fecha del debut del refuerzo bomba del América

ESTA ES LA FECHA DE DEBUT DE ALLAN SAINT - MAXIMIN

La Liga MX podría ver el debut de una gran figura en los próximos días. Se trata de Allan Saint Maximin, quien ya fue registrado por el América y está muy cerca de disputar sus primeros minutos en la primera división de México.

Después de poco más de una semana en nuestro país entrenando con el equipo, la directiva por fin pudo registrar al extremo francés con el número 97.

Desde este momento, André Jardine ya puede contar con el futbolista galo para tener minutos en la Liga MX y todo parece indicar que podría salir a la banca este mismo fin de semana contra los Rojinegros del Atlas.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Edson Álvarez podría dejar la Premier League; Mourinho pone sus ojos en el mexicano para reforzar al Fenerbahçe

En cuanto al tema futbolístico, Saint Maximin puede jugar como extremo por izquierda y también como un número 10 detrás del centro delantero, por lo que el técnico brasileño lo podría utilizar como complemento de la Pantera Zúñiga en el eje del ataque.

Finalmente, es importante mencionar que Saint Maximin disputó su último partido oficial hace más de 100 días, exactamente el 20 de abril con el Fenerbahce de Turquía, por lo que futbolísticamente no se encuentra el 100%.

El atacante ha estado entrenando a doble sesión en Coapa. Primero con el primer equipo y luego por su cuenta, donde se ha enfocado en gimnasio, situación que le da un plus a sus cualidades con el balón.

El fin de semana, aunque él ya quería estar en banca en el duelo ante Tigres, pero el cuerpo médico y técnico de las Águilas, decidieron dejarlo en la Ciudad de México para que se siga adaptando.

registro de Allan Saint Maximin en la Liga MX Ampliar

ESTA ES LA FECHA DE DEBUT DE ALLAN SAINT - MAXIMIN

Se espera que el próximo domingo, el refuerzo francés haga ya el viaje con el equipo a Guadalajara, donde América se verá las caras con Atlas por la Fecha 6 del Apertura 2025.

Si la directiva decide darle más tiempo de adaptación, lo más probable es que Allan Saint-Maximin debute con Pachuca en la Jornada 7 el 30 de agosto en el Estadio Ciudad de los Deportes.