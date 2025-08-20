Cruz Azul: Dos cracks de la Liga MX, ofrecidos a La Máquina; uno de ellos ya dio el ‘sí’ y podría llegar a La Noria

El cierre del mercado de pases en la Liga MX está por llegar y hay clubes que todavía esperan sumar un refuerzo más a sus plantillas, luego de 5 jornadas disputadas. Uno de ellos es Cruz Azul, que tiene en la mesa dos opciones atractivas y que la directiva analiza en las últimas horas.

Y es que, luego de poder concretar la llegada de Luka Jovic, tras varias semanas de novela, ahora, a Nicolás Larcamón le gustaría tener una pieza más en su ataque y ha surgido la opción de un viejo conocido, el cual podría pegar la vuelta a La Noria.

Se trata de Uriel Antuna, que en Tigres está más que borrado por Guido Pizarro. El sábado ante América ni siquiera salió a la banca, su lesión parece ya no ser pretexto y El Brujo ya ha pedido que lo liberen para poder tener minutos.

Con todavía contrato vigente en la UANL, la única forma en la que Uriel pueda regresar a Cruz Azul es con un préstamo, ya que La Máquina no está dispuesta a pagar nada, aunque tiene las puertas abiertas del cuadro cementero.

La propuesta es una sesión, con opción de compra obligatoria hasta verano del 2026 y que parte de el sueldo de Antuna lo siga cubriendo el cuadro regio. Por ahora, nada concretado, solo se analiza en el club capitalino.

Otro de los clubes que también se ha interesado en los servicios del atacante mexicano, es León, que ya sumó a Jordi Cortizo en una situación similar, al ya no ser tomado en cuenta por Torrent en Monterrey.

Uriel Antuna podría volver a Cruz Azul

EL TIBA YA NO QUIERE ESTAR EN CHIVAS Y ESPERA CASO PIOVI

Cuando parecía que Gonzalo Piovi tenía maletas hechas para viajar a Miami y unirse al Inter de Lionel Messi, en las últimas horas, el posible fichaje se ha estancado y el argentino, por ahora, sigue siendo jugador de Cruz Azul.

Esto cambia los planes de un jugador como Gilberto Sepúlveda, que, al ya no ser protagonista en Chivas, además de perder créditos y cariño de la afición en las últimas temporadas, su entorno le busca otras opciones fuera de Verde Valle y Cruz Azul era una de ellas.

Si Piovi se marchaba, el Tiba podría tener chances de pelear, como ahora ya nos las tiene en el Rebaño. Con la operación en Stand By, las chances del central se reducen y seguirá siendo suplente de un equipo que semana a semana aumenta su crisis.

Tiba Sepulveda ya no tiene protagonismo en Chivas

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes de la Liga MX?

Aunque parezca increíble, el mercado de fichajes en el fútbol mexicano seguirá abierto hasta el 12 de septiembre, es decir, con más de la mitad del campeonato ya disputada.

Por lo que, Cruz Azul, la directiva y Nicolás Larcamón deberán tener cuidado si es que deciden abrirle las puertas a uno de estos dos futbolistas. Por ahora, y de acuerdo a fuentes consultadas por W Deportes, lo de Uriel Antuna no suena tan descabellado al interior del cuadro celeste.