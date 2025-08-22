Hernán Cristante regresa a la Liga MX como director técnico de Puebla

Hernán Cristante vivirá una nueva etapa como director técnico en la Liga MX, en esta ocasión será con Puebla. El histórico jugador de Toluca no dirigía desde 2023, cuando estuvo al mando de Juárez. En el Apertura 2022 los llevó a repechaje donde quedaron eliminados. En el Clausura 2023 acumuló seis derrotas consecutivas y por ese motivo le dieron las gracias.

Su mejor momento como entrenador fue con Toluca. Cabe mencionar que vivió dos etapas con los Diablos. En la primera de ellas los llevó a una final, que perdieron contra Santos en el Clausura 2018. La segunda no resultó de la mejor forma, ya que solo los pudo llevar a repechaje, cuando previamente los había instalado en liguillas consecutivas.

Ahora tiene un nuevo reto con la Franja. Es un gran desafío, ya que los Camoteros marchan en el puesto 17 de la tabla, solo han ganado un partido en lo que va de la competencia, fue en la fecha 3 cuando vencieron a Santos por 1-0.

Además, es la peor defensa del torneo, en cinco encuentros les han anotado 14 goles. Tigres en la jornada 4 les ganó por resultado de 7-0. En la Liga MX no han mostrado una buena versión.

VUELVE A LOS BANQUILLOS



Hernán Cristante tomará las riendas del Puebla a partir de la Jornada 6 del Apertura 2025, tras la salida de Pablo Guede.

En este mismo período, dieron la sorpresa en la Leagues Cup al clasificarse como cuarto lugar, lamentablemente en cuartos de final quedaron eliminados por Seattle en penales. Puebla está lleno de altibajos, veremos si bajo el mando de Hernán Cristante consiguen regularidad y dejan el fondo de la tabla.