¿Quién es Renata Zarazúa, la mexicana que hizo historia al vencer a Madison Keys en el US Open?

El tenis mexicano vive un momento histórico que resonará por generaciones. Este lunes, Renata Zarazúa Ruckstuhl escribió su nombre en el deporte azteca al derrotar a la estadounidense Madison Keys, número 6 del mundo y campeona del Australian Open 2025, en la primera ronda del US Open. Con un marcador de 6-4, 4-6, 7-5, en un partido que rozó las tres horas de intensidad pura, Zarazúa se convirtió en la primera mexicana en vencer a una jugadora Top 10 en la historia de este Grand Slam, desatando una ola de orgullo nacional.

El Arthur Ashe Stadium fue testigo de una batalla épica. Zarazúa, actual número 82 del ranking WTA, mostró una combinación de garra, precisión y temple que desafió las expectativas. Enfrente tenía a Keys, una veterana conocida por su potente saque y golpes fulminantes. Sin embargo, Renata respondió con una defensa implacable desde el fondo de la cancha y un servicio que mantuvo a raya a su rival. El tercer set fue un vaivén emocional: tras perder el segundo parcial, Zarazúa remontó un 4-2 en contra, salvando dos puntos de quiebre cruciales y sellando la victoria con un revés cruzado que levantó al público neoyorquino. Al final, entre lágrimas, la mexicana levantó los brazos en señal de triunfo, consciente de haber logrado lo impensable.

Todas las emociones 💚



Renata Zarazua of Mexico notches the biggest win of her career, rallying from 7-6 3-0 down to stun Keys! pic.twitter.com/NDtoZl6M4F — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Renata Zarazúa y un lunes histórico para el Tenis Mexicano: Eliminó a Madison Keys del US Open 2025

¿QUIÉN ES RENATA ZARAZÚA?

Renata Zarazúa Ruckstuhl emerge como un faro de esperanza para el tenis mexicano. Nacida el 29 de septiembre de 1997 en la Ciudad de México, la jugadora de 27 años ha roto barreras y estereotipos con su tenacidad en la cancha. Con un ranking actual de No. 82 en el circuito WTA (al 25 de agosto de 2025), Zarazúa no solo representa el renacer del tenis azteca, sino que se ha convertido en un símbolo de perseverancia, al ser la primera mexicana en lograr victorias históricas en los cuatro Grand Slams y en derrotar a una jugadora Top 10 en el US Open.

Su trayectoria profesional comenzó a tomar forma en 2018, cuando debutó en torneos WTA. Sin embargo, fue en los últimos años donde Zarazúa ha brillado con luz propia. Rompió una racha de 30 años sin victorias mexicanas en Grand Slams al avanzar en Wimbledon 2024, y en 2025 ha completado un ciclo impresionante: victorias en la primera ronda de cada uno de los cuatro majors. Su estilo de juego, diestro y agresivo, se basa en un potente saque y una sólida defensa desde el fondo de la cancha, lo que le ha permitido competir contra rivales de élite.

The biggest win of her career on the biggest stage there is for Renata Zarazua over Madison Keys 👏#USOpen pic.twitter.com/6r8FhdL9bN — Roland-Garros (@rolandgarros) August 25, 2025

Hasta la fecha, ha acumulado 20 victorias contra 25 derrotas en el circuito principal, con premios en dinero que superan los 654,411 dólares. Aunque aún no ha ganado un título WTA en singles, su progreso es innegable: alcanzó su mejor ranking histórico de No. 51 en noviembre de 2024. El punto culminante de su carrera hasta ahora ocurrió este mismo domingo en el US Open. En un batacazo que ha dado la vuelta al mundo, Zarazúa derrotó en tres sets apretados (detalles: 6-4, 4-6, 7-5) a la estadounidense Madison Keys, número 6 del mundo y campeona del Australian Open 2025.

Este triunfo no solo es la mejor victoria de su carrera, sino un hito histórico: es la primera vez que una mexicana vence a una Top 10 en el US Open. Las imágenes de Zarazúa llorando de emoción en la cancha central de Flushing Meadows capturaron la esencia de su lucha; una jugadora que, contra todo pronóstico, ha superado lesiones, la pandemia y la falta de recursos en el tenis mexicano para llegar a este nivel.