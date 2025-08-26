Eurobasket 2025: Previa, estrellas que jugarán, favoritos y todo lo que tienes que saber

El momento por fin llegó, el miércoles 27 de Agosto se celebra la cuadragésima segunda edición del máximo torneo de baloncesto de selecciones en Europa regresa a nuestras vidas; EL EUROBASKET.

A lo largo de 18 días veinticuatro selecciones divididas entre cuatro grupos, buscarán coronarse como la mejor docena de jugadores del continente, las naciones participantes son las siguientes.

Grupo A

El miércoles 27 de Agosto empieza el máximo torneo de baloncesto de selecciones en Europa. El grupo A competirá en la ciudad de Riga en el país de Letonia donde la sede, del denominado grupo de la muerte, jugará sus encuentros se en la Xiaomi Arena cuya capacidad es de 14,500 personas.

Letonia

Uno de los países sede llega al torneo invicto de la fase clasificatoria demostrando su poderío al terminar arriba de España y Bélgica. Buscando continuar una racha de buenos papeles tras haber clasificado al mundial FIBA en 2023. De la mano de Davis Bertans y del recién campeón con los Boston Celtics, y ahora jugador de los Atlanta Hawks, Kristaps Porzingis buscarán ganar por segunda vez el torneo tras una sequía de 90 años.

Portugal

La selección se calificó sorpresivamente al torneo tercero de su grupo clasificatorio, dejando fuera a Ucrania quien había estado presente en la versión de 2022. Portugal se hace presente en el EuroBasket por cuarta vez en su historia siendo la versión de 2011 la última vez que se hicieron presentes en la justa veraniega. De la mano del jugador de los Bosoton Celtics Neemias Queta buscarán hacer un buen papel en esta justa.

Estonia

Desde su separación de la unión soviética Estonia participara en su quinto EuroBasket, clasificando segundo de su grupo detrás Lituania. En los juegos de preparación previo a la justa, se postulaban como un candidato competitivo, pero tras perder a su jugador clave Maik-Kalev Kotsar por lesión, ahora deberán apoyarse de Henri Drell y de su capitán Siim-Sander Vene para intentar pasar a la siguiente ronda.

Turquía

Si bien en el torneo clasificatorio terminaron terceros de su grupo por debajo de Islandia e Italia. Con una de las mejores docenas del torneo, teniendo a jugadores como Cedi Osman, Omer Yurtseven y de uno de los mejores jóvenes pivot del mundo Alperen Cengun, la maquina turca llega al torneo buscando retomar la batuta como una de las mejores selecciones de Europa tras perder en octavos de final en el EuroBasket de 2022 y al no haber clasificado a los Juegos Olimpicos de 2024 ni tampoco al mundial FIBA 2023.

Serbia

La selección numero 2 del ranking mundial llega como los amplios favoritos a la justa veraniega. Buscan mantener el buen ritmo de los torneos mas recientes, habiendo quedado en segundo lugar en los Juegos Olímpicos de 2024 y en el mundial FIBA 2023. Tras clasificar invictos en su grupo por encima de Georgia y Finlandia, la docena serbia, que solo incluye jugadores de juegan en la Euroliga y la NBA, uno de ellos el tres veces MVP y consenso mejor jugador del mundo Nikola Jokic, buscarán ganar su cuarto Eurobasket y demostrar que nadie fuera de los Estados Unidos es mejor que ellos.

Chequia/Republica Checa

La selección del país centroeuropeo llega al torneo en un momento difícil, tras no haber clasificado a Juegos Olímpicos en 2024 ni al mundial FIBA 2023, la selección checa también perdió a su jugador estrella, Tomas Satoransky, por lesión en un amistoso y a su segundo mejor jugador Ondrej Balvín por su retiró de competencias internacionales. El equipo checo buscará hacer el mejor torneo posible, pero solo teniendo al ala de los Atlanta Hawks, Vit Crejci, para liderarlos se ve difícil.

Predicciones:

Serbia, Letonia, Turquía y Portugal pasan a la siguiente ronda.

GRUPO B

El miércoles 27 de Agosto empieza el máximo torneo de baloncesto de selecciones en Europa. La Nokia Arena, con capacidad de 13 mil espectadores, en la ciudad de Tampere al sur de Finlandia será la sede del grupo B.

Finlandia

El equipo local se hace presente en su 18va justa del Eurobasket, si bien nunca han ganado el torneo, este año llegan con una de las mejores docenas de su historia, siendo comandados por el alero del Utah Jazz Lauri Markkanen y del ala del Fenerbahce Mikael Jantunen, buscarán trascender en su segundo Eurobasket consecutivo habiendo solo perdido ante el eventual campeón España en la edición del 2022.

Alemania

Teniendo un plantel solido de veteranos, como su actual estrella Dennis Schroeder, y jóvenes, como su futura estrella Fran Wagner, Die Mannschaft apunta a ser el equipo a vencer del grupo. Habiendo asegurado su boleto al terminar primeros de su grupo clasificatorio por encima de Montenegro y Suecia. Los actuales campeones del mundo buscarán su segundo campeonato europeo y demostrar que son los verdaderos favoritos del torneo por encima de Serbia.

Gran Bretaña

El equipo de las cuatro naciones llega al Eurobasket habiendo terminado segundos de grupo solo por debajo de Grecia habiendo eliminado a los Países Bajos. Si bien el equipo Británico no ha tenido una estrella en el equipo desde el retiro de Luol Deng, el equipo tiene solidos jugadores como Quinn Ellis y Tarik Phillip que buscarán clasificarse a la siguiente ronda y convertirse en caballo negro de la competición.

Lituania

El tres veces campeón del EuroBasket llega al torneo sin dos de sus mejores jugadores; Domantas Sabonis e Ignas Brazdeikis, dejando solo a su capitán Jonas Valenciunas para comandar a su nación. Estarán en busca de revancha tras perder en el anterior EuroBasket ante eventual campeón España y en el mundial FIBA habiendo perdido en cuartos de final ante Serbia.

Suecia

El equipo sorpresa de la clasificación, dejaron fuera a Bulgaria y se proyectan para ser el equipo revelación del torneo. Si bien no tendrán a Bobi Klintman de los Pistones de Detroit, el equipo está lleno de talento, comandados por Pelle Larson y Melwin Pantzar buscarán trascender en su primer EuroBasket desde 2013.

Montenegro

La docena de los Balcanes llega a su quinto EuroBasket desde su independencia calificando solo por debajo de Alemania. Si bien son un equipo solido y tienen a una estrella veterana como Nikola Vucevic, este puede ser su último EuroBasket en el que puedan trascender ya que fuera del pivot de los Chicago Bulls el equipo no tiene a una joven estrella que los pueda guiar en los próximos años.

Predicciones:

Alemania, Finlandia, Lithuania y Suecia