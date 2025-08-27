Me encantaría que este fuera mi último gran proyecto en la F1: Checo Pérez tras su presentación como piloto de Cadillac

“Me encantaría que este fuera mi último gran proyecto en la F1”: Checo Pérez

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez fue presentado oficialmente en la Ciudad de México como nuevo integrante de Cadillac para la próxima temporada de la Fórmula 1, escudería con la que compartirá equipo junto al finlandés Valtteri Bottas. Durante la conferencia, el tapatío dejó entrever que este podría ser el último capítulo de su carrera en la máxima categoría.

“Me encantaría que este sea mi último gran proyecto en la Fórmula 1 porque, si llega a pasar, significará que tuvimos mucho éxito juntos, y terminar mi carrera aquí sería increíble”, declaró Pérez ante los medios, aunque dijo que el tiempo definirá las cosas, resaltó que lo más importante será ver resultados pronto.

Un proyecto ambicioso con Cadillac

Con un contrato por dos años con Cadillac, reconoció que el arranque será complicado, pero aseguró que el equipo está comprometido con alcanzar los resultados que buscan. Además, el mexicano adelantó que para las pruebas todo apunta a que utilizarán un monoplaza con base Ferrari.

Sobre las razones que lo llevaron a firmar con Cadillac, dijo que busca que el proyecto aspire a todo, que sea competitivo y ambicioso. Con una marca como Cadillac y la gente detrás de este, fue suficiente para que se decantara por la escudería.

El recuerdo de Red Bull

Red Bull sin duda tiene un lugar muy importante en mi corazón. Cambió mi carrera por completo. Al final, las cosas no se dieron como esperaba, pero tuvimos un éxito impresionante. Pusieron mi carrera en otro nivel, y siempre estaré agradecido con toda la escudería. — Sergio 'Checo' Pérez.

Su vida fuera de las pistas

Sobre su pausa en la Fórmula 1, detalló que “Hay una vida increíble fuera de las carreras. Soy muy afortunado de haber logrado mucho, pero también me di cuenta de que quería cerrar mi carrera como nos merecemos: como lo merece la afición, la gente que ha estado conmigo y yo en lo personal. Creo que este proyecto nos ofrece eso”.

Sobre la salida de Christian Horner

Cuestionado sobre la salida de Christian Horner de Red Bull, se limitó a decir: “Es complicado opinar cuando no estás ahí día a día. Como todo en la vida, hay ciclos; él cerró uno, muy exitoso, y dio mucho al equipo”.

