Renata Zarazúa vs Diane Parry: EN VIVO US Open, Ver partido segunda ronda Tenis, horario y canal México

En el vibrante escenario del US Open 2025, el tenis femenino adquiere un matiz histórico con el enfrentamiento entre la mexicana Renata Zarazúa y la francesa Diane Parry en la segunda ronda.

Este duelo, programado para el jueves 28 de agosto en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York, no solo representa una oportunidad para que Zarazúa extienda su racha de sorpresas, sino que también evoca un capítulo de resiliencia y evolución en el circuito WTA, luego de la hazaña que consiguió el lunes al eliminar a la #6 del mundo, Madison Keys.

Como única representante de México en el cuadro principal, Renata llega impulsada por un triunfo que ha marcado un antes y un después en su carrera, mientras que Parry, con su victoria contundente en primera ronda, busca consolidar su ascenso en un torneo donde las sorpresas son el pan de cada día.

Renata Zarazúa, rankeada No. 82 del mundo, irrumpió en la atención global al eliminar en primera ronda a la No. 6 Madison Keys, campeona del Australian Open este mismo año, en un épico partido de más de tres horas en el Arthur Ashe Stadium. Esta victoria no solo es la más significativa de su trayectoria, sino que la posiciona como la primera tenista mexicana en derrotar a una sembrada top-10 en un Grand Slam desde que Angélica Gavaldón venciera a Jana Novotná en el Australian Open de 1995.

Zarazúa, de 27 años y originaria de la Ciudad de México, completó así un hito personal: haber jugado en la cancha central de los cuatro Grand Slams en singles (Roland Garros 2020, Wimbledon 2024, Australian Open 2025 y ahora US Open).

Su estilo defensivo, caracterizado por pelotas con variación de spin y altura, ya tuvo éxito e varios torneos grandes y ha demostrado que su tenacidad puede desarmar a las favoritas. Con un récord de 8-13 en canchas duras este año y un 59.9% de juegos de servicio ganados, Zarazúa busca ahora su primera tercera ronda en un major, un logro que elevaría su ranking virtual al No. 78 y reforzaría su estatus como la principal figura del tenis femenino azteca desde 1996.

US Open 2025: ¿Cuándo vuelve a jugar Renata Zarazúa?

FECHA: Jueves 28 de agosto

HORA: 10:00 AM (Tiempo de México )

SEDE: US Open 2025

CANAL: ESPN y Disney +