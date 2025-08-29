José Mourinho deja al Fenerbahçe luego de quedar fuera de la Champions League

José Mourinho fue despedido del Fenerbahçe tras haber quedado eliminado de la Champions League. El equipo turco anunció que tras apenas un año en el banquillo, Mou abandonará a los canarios después de no haber cumplido la meta de meterlos a la máxima competición europea y tampoco haber conseguido el título de liga ni de copa.

El inicio de temporada había sido algo complicado para el Fenerbahçe, ya que pasaron con dificultades de la tercera ronda de Champions League tras un duelo muy cerrado ante el Feyenoord, logro que no les sirvió de mucho, ya que perdieron en la última ronda contra el Benfica y quedaron relegados a la Europa League. En liga, solo había jugado dos partidos, consiguiendo un empate y una derrota. Durante su tiempo en el Fenerbahçe, Mourinho dirigió un total de 62 partidos, con un resultado de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas.

Ahora la incógnita es quién será el nuevo director técnico del Fenerbahçe y qué pasará con el mexicano Edson Álvarez, que acaba de llegar por pedido explícito del entrenador portugués, ya que “El Machín” tiene características muy específicas que no encajan en cualquier estilo de juego.

De momento, el Fenerbahçe se prepara para continuar su calendario en la Superliga de Turquía y para empezar su camino en la Europa League, donde tendrá encuentros muy interesantes contra el Aston Villa y el Niza.