En un mercado de fichajes que ha estado marcado por la intensidad y las especulaciones hasta el último minuto, el futuro de Santiago Giménez, el talentoso delantero mexicano de 24 años, ha sido uno de los temas más candentes en la Serie A. Tras semanas de rumores intensos sobre un posible intercambio con la AS Roma que involucraría al ucraniano Artem Dovbyk, podemos confirmar que el Chaquito continuará su carrera en el AC Milan. Esta decisión no solo representa un alivio para los aficionados rossoneri, sino que también subraya la determinación del jugador y su agente por consolidarse en un club histórico de la Serie A, a pesar de las presiones del entrenador Massimiliano Allegri y las negociaciones fallidas en las últimas horas del período de transferencias.

Los rumores sobre Santiago Giménez y la Roma surgieron a finales de agosto, impulsados por el deseo del Milan de reforzar su ataque con Dovbyk, un delantero de perfil físico que encajaba mejor en el esquema táctico de Allegri, por lo que, se habló de que el canterano de Cruz Azul ya había cedido a cambiar de aires, aceptando potencialmente el trueque para evitar un conflicto mayor con la directiva milanista.

Finalmente, la AS Roma y Santiago Giménez no llegaron a un acuerdo y la representante del jugador mexicano, Rafaela Pimenta, fue la encargada de confirmar la permanencia del Bebote con el Milan. La Roma insistía en incluir una opción de compra por el jugador mexicano para no asumir un préstamo seco, mientras que el Milan priorizaba un intercambio directo sin compromisos a largo plazo. Finalmente, el conjunto rossonero optó por mantener a su fichaje estrella procedente del Feyenoord.

Cabe mencionar que en esta temporada, Santiago Giménez ha sufrido con goles anulados por VAR y una sequía goleadora inicial (debido en parte a su participación extendida con la Selección Mexicana en la Copa Oro y Nations League), su olfato goleador demostrado con 65 tantos en 105 juegos en Feyenoord sigue siendo un activo valioso para el Milan.

De este modo, para Santi Giménez, quedarse en Milán es una oportunidad para redimirse como el primer mexicano en la historia del AC Milan y representa un hito cultural y deportivo. Su agente, Rafaela Pimenta, y su familia (incluyendo a su padre Christian Giménez, ex-Cruz Azul) han enfatizado su deseo de “probarse a sí mismo” en un grande como el Milan, especialmente con el Mundial 2026 en el horizonte, donde México será coanfitrión.