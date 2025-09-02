Alcaldía Benito Juárez garantiza seguridad y reapertura del estadio para los partidos del América

La Alcaldía Benito Juárez, encabezada por el alcalde Luis Mendoza Acevedo, dio a conocer este martes una convocatoria a una mesa de trabajo con el objetivo de revisar y fortalecer los protocolos de seguridad y organización en el Estadio Ciudad de los Deportes, sede temporal de los partidos del Club América durante el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Esta iniciativa surge en respuesta a recientes controversias que llevaron al cierre temporal del acceso al público en el encuentro del pasado sábado 30 de agosto entre América y Pachuca, jugado a puerta cerrada debido a un incidente de seguridad vial en las inmediaciones de dicho recinto.

El conflicto inició tras el partido del equipo femenil del América contra Santos el 28 de agosto, cuando, según la Alcaldía, personal de seguridad relacionado con el club habría cerrado de manera indebida la calle Indiana, en la colonia Ciudad de los Deportes, afectando el acceso de vecinos, incluyendo a una persona que requería atención médica urgente. Esto derivó en la aplicación del "Operativo Ladrillera" por parte de las autoridades locales, que clausuraron el acceso público al estadio para el duelo contra Pachuca, generando críticas de la Liga MX, el Club América y aficionados por considerarla una medida “arbitraria y unilateral”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Guillermo Ochoa, al borde del abismo y peligra su camino al Mundial 2026

En un comunicado oficial emitido el 31 de agosto y reiterado hoy, la Alcaldía enfatizó su compromiso con la legalidad, la seguridad y el “sano esparcimiento de la comunidad”. La mesa de trabajo, programada para este 2 de septiembre, involucrará a todos los actores clave: representantes del conjunto azulcrema, vecinos de la zona, autoridades de seguridad y organizadores de eventos. El propósito principal es establecer protocolos claros para garantizar el orden vial, la convivencia armónica entre aficionados y residentes, y la acreditación adecuada del personal de seguridad, evitando cierres viales no autorizados que afecten a la comunidad.

Ante esta situación, se dio a conocer que el América, tanto varonil como femenil, ya podrá disfrutar los partidos que restan como local en este Apertura 2025 con afición en las gradas. El equipo ha confirmado que mantendrá esta sede hasta diciembre de 2025, mientras en el Estadio Azteca terminan los trabajos de remodelación para el Mundial 2026. El próximo partido en riesgo era el Clásico Nacional contra Chivas, programado para el 13 de septiembre, que podría jugarse con público; sin embargo, este martes, ya todo aclarado, terminó la incertidumbre para la afición que finalmente podrá darse cita en el Ciudad de los Deportes.

VUELVE LA AFICIÓN 🚨🚨🚨



La alcaldía Benito Juárez dio a conocer que los próximos partidos del América en el Ciudad de los Deportes podrán contar con aficionados en las tribunas.



🎙️ | @millaresgus con toda la información.👇🏻 pic.twitter.com/6iuL0alf5E — W Deportes (@deportesWRADIO) September 2, 2025

La Alcaldía reitera que el enfoque es promover una "convivencia armónica y segura" para todos: vecinos, visitantes y aficionados. Se espera que, al finalizar la mesa de trabajo, se emitan lineamientos específicos que permitan la reapertura total del estadio con público, siempre priorizando la seguridad. Hasta el momento, no se ha confirmado un cambio de sede para el América, aunque se analizaron opciones como el Estadio Cuauhtémoc en Puebla.