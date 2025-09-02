¿Quién es Obed Vargas? El joven mediocampista mexicano que brilla en Seattle Sounders y la MLS / Steph Chambers - FIFA

Un nombre que ha sonado bastante es el de Obed Vargas, el mediocampista mexicano que milita actualmente en Seattle Sounders.

Obed debutó con Seattle en 2021, con 15 años y 351 días se convirtió en el tercer más joven debutante de la historia de la MLS. Desde ahí se ha vuelto sumamente importante para el conjunto estadounidense.

En 2022, Vargas firmó su primer contrato como profesional y además de ser importante se ha consolidado como uno de los mejores mediocampistas de la liga.

En conjunto ha ganado una CONCACAF Champions Cup en 2022, en la final vencieron a los Pumas. Recientemente obtuvo su segundo título cuando vencieron al Inter de Miami en la Leagues Cup 2025.

Tres cosas que presume Obed Vargas en estas fotos 📸



🏆 Trofeo de #LeaguesCup2025

👶 Bandera de Alaska

🇲🇽 Bandera de México



De Anchorage para el mundo 🌎🔝 pic.twitter.com/1qPF3HNu8o — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 2, 2025

En cuanto a selección, Obed nació en Alaska, sin embargo su familia tiene la nacionalidad mexicana, por lo que Vargas decidió defender al Tricolor. Ha hecho el proceso con todas la categorías, en 2024 Javier Aguirre lo convocó a la mayor y tuvo sus primeros minutos con la absoluta.

A partir de su debut no ha sido llamado a la mayor, en esta ocasión fue convocado a la sub-20 donde se espera que participe en el Mundial que se llevará a cabo en Chile.

Obed puede dar un salto de calidad y darse a conocer a nivel mundial. Tiene mucha carrera por delante y es emocionante el futuro que le puede deparar.