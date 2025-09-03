México vs Japón: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el partido amistoso de la Fecha FIFA septiembre 2025

En el marco de la Fecha FIFA de septiembre de 2025, la Selección Mexicana regresa a la acción con un amistoso de alto calibre ante Japón, un rival que representa no solo un desafío táctico, sino también una oportunidad dorada para medir el pulso del Tri rumbo a la Copa Mundial 2026. Bajo la batuta de Javier Aguirre, el equipo azteca llega con el impulso de su reciente título en la Copa Oro, donde superó a Estados Unidos por 2-1 en la final, consolidando una racha positiva que incluye la conquista de la Nations League de Concacaf.

Sin embargo, en un mes patrio cargado de expectativas, este encuentro en el Oakland-Alameda County Coliseum de California no es solo un trámite amistoso, sino que es una prueba de fuego contra una de las selecciones asiáticas más en forma del orbe, ya clasificada al Mundial y con un estilo de juego que obliga a México a pulir sus debilidades. Y es que, el conjunto Tricolor, como coanfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, ha evitado las eliminatorias de Concacaf y se enfoca en un calendario de preparación intensivo.

La FMF ha diseñado el MexTour 2025 con rivales de peso, y este duelo ante Japón es el primero de dos en septiembre, seguido por otro contra Corea del Sur el próximo 9 de septiembre en el Geodis Park de Nashville. Aguirre, quien asumió el cargo en julio de 2024, ha inyectado estabilidad al grupo: el Tri viene de una forma reciente envidiable, con victorias clave en torneos continentales que han elevado la confianza. En la Copa Oro 2025, goles de Edson Álvarez y Raúl Jiménez sellaron el bicampeonato, demostrando solidez defensiva y letalidad en el contragolpe.

La convocatoria de 25 jugadores, revelada el 28 de agosto, refleja el equilibrio entre experiencia y juventud que busca el “Vasco”. Destacan retornos como el de Hirving “Chucky” Lozano (San Diego FC), ausente desde marzo de 2024, y Erick “Chiquito” Sánchez (América), quien regresa tras un año gracias a su gran desempeño en lo que va del Apertura 2025. Novedades como Juan José Sánchez Purata (Tigres), Diego Lainez (Tigres) y Germán Berterame (Monterrey) como tercer delantero por encima de Ángel Sepúlveda inyectan frescura, mientras que pilares como Santiago Giménez (Milan), Raúl Jiménez (Fulham) y Edson Álvarez (Fenerbahce) aportan jerarquía. La base de Liga MX (Malagón, Rangel, Moreno en portería; Orozco, Reyes, Gallardo en defensa) asegura continuidad, pero el desafío será integrar a los legionarios europeos como Orbelín Pineda (AEK Atenas) y Johan Vásquez (Génova) sin perder el ritmo.

LOS ELEGIDOS 🚨🚨🚨



Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria para afrontar los duelos de la Fecha FIFA del mes de septiembre ante Japón y Corea del Sur. ⚽️



Julián Quiñones y Ángel Sepúlveda se quedan fuera; Chiquito Sánchez y Diego Lainez buscarán ganarse la confianza del… pic.twitter.com/9DTEyQCZ4U — W Deportes (@deportesWRADIO) August 28, 2025

Del otro lado, Japón se presenta como un adversario temible, con una forma reciente que los posiciona como una de las selecciones más consistentes del mundo. Clasificados directamente al Mundial 2026 tras liderar el Grupo C de las eliminatorias asiáticas con 16 puntos de 18 posibles, por lo que la Selección Mexicana necesita demostrar que puede mantener la intensidad ante rivales.

Este México vs Japón promete ser un choque de estilos contrastantes: el Tri, con su enfoque pragmático bajo Aguirre, defensa sólida y transiciones rápidas, enfrentará al pressing alto y la posesión fluida de Japón. El mediocampo mexicano, liderado por Álvarez y Pineda, deberá neutralizar la creatividad nipona, mientras que en ataque, Santiago Giménez e Hirving Lozano buscarán explotar espacios ante una zaga japonesa disciplinada pero vulnerable a contragolpes.

MÉXICO VS JAPÓN, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: Sábado 6 de agosto

Sábado 6 de agosto Hora: 20:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México)

20:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México) Estadio: Oakland Coliseum

Oakland Coliseum TV: TUDN, Canal 5, ViX Premium, Azteca 7