Giorgio Armani: El genio de la moda que dejó huella en el fútbol y el olimpismo / Franco Origlia

El diseñador de modas italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años dejando una parte de su legado en el deporte, especialmente en el fútbol.

Giorgio Armani no era ajeno al deporte, ya que en 2004 fundó la línea deportiva de Emporio Armani llamada EA7. Esta marca se especializa en ropa deportiva de lujo, principalmente golf o tenis, sin embargo, en 2021 su relación se estrechó con el fútbol, ya que en ese año, EA7 firmó con el Napoli para ser su diseñador y proveedor de uniformes.

Esta relación ha sido bastante fructífera para ambas partes ya que desde que se firmó el contrato, el Napoli ha salido campeón dos veces, y en la foto del campeonato, la marca brilló junto al trofeo. Como dato curioso, cuando Hirving “Chucky” Lozano salió campeón de liga con el Napoli, Armani lo estaba vistiendo. El contrato de EA7 con los napolitanos está firmado para toda la actual temporada, por lo que el legado del diseñador quedará presente en el fútbol por más tiempo.

Pero la relación de Giorgio Armani con el fútbol no solo fue con el Napoli. Emporio Armani fue la encargada de diseñar los trajes de gala de la selección italiana para la Eurocopa 2021 que a la postre terminaron ganando. En 2025, Armani volvió a juntarse con el fútbol italiano. Su firma anunció la alianza con la Juventus para hacer las prendas de lujo de los de Turín durante las temporadas 2025/2026 y 2026/2027.

EL MUNDO DE LA MODA ESTÁ DE LUTO 🕊️



Falleció Giorgio Armani, leyenda de la moda mundial. El diseñador italiano no solo marcó la alta costura, también dejó huella en el deporte: vistió a la Selección de Italia desde 2019, creó los icónicos diseños deportivos del Napoli y estaba… pic.twitter.com/PTvmB4TWSk — W Deportes (@deportesWRADIO) September 4, 2025

Además de esto, Armani, al ser italiano, tuvo la oportunidad de vestir a los representantes olímpicos de Italia desde Río 2016 hasta París 2024 y para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, la delegación del azzurri seguirá vistiendo la prestigiosa marca.