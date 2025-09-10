América vs Chivas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Clásico Nacional de la Jornada 8 del Apertura 2025 Liga MX

En el corazón del fútbol mexicano, donde las rivalidades trascienden el deporte y se convierten en identidad cultural, se avecina una nueva edición del Clásico Nacional. Este sábado, el Club América recibirá a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Ciudad de los Deportes, por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. No es solo un partido por tres puntos; es un duelo que divide familias, enciende pasiones y redefine temporadas enteras.

En un certamen donde las Águilas vuelan alto y el Rebaño lucha por no hundirse, este choque podría ser el catalizador para uno u otro lado. El América llega a este encuentro como el sublíder indiscutible del Apertura 2025, con 17 puntos acumulados en siete jornadas y un invicto que ya suma siete partidos. Bajo la dirección de André Jardine, las Águilas han mostrado solidez defensiva y un ataque letal, impulsado por el regreso de figuras clave tras la pausa por Fecha FIFA. Su victoria más reciente, un 2-0 sobre Pachuca en la Jornada 7, les ha permitido mantenerse a solo un punto del líder Monterrey, con Cruz Azul pisándoles los talones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FMF seguirá poniendo ‘reglas’ y ‘requisitos’ para que los clubes de Expansión puedan subir a la Liga MX; el Campeón no tiene asegurado su lugar en Primera División

Este Clásico Nacional representa una oportunidad para consolidar su aspiración al título y extender su racha, en un estadio que, pese a las recientes sanciones administrativas de la Alcaldía Benito Juárez, ha sido autorizado para albergar el evento con público. En contraste, las Chivas de Gabriel Milito atraviesan una crisis profunda que amenaza con erosionar la paciencia de su exigente afición. Ubicados en el antepenúltimo lugar de la tabla con apenas cuatro unidades, el Guadalajara suma cuatro jornadas sin victoria en el torneo local y solo un triunfo en seis partidos disputados.

La era Milito, que prometía un renacer tras un Clausura 2025 irregular, se ha visto empañada por resultados decepcionantes y una defensa vulnerable. Un triunfo en el Ciudad de los Deportes no solo sumaría puntos vitales para soñar con la Liguilla o el play-in, sino que podría ser el bálsamo para una hinchada que comienza a mostrar signos de fatiga. Históricamente, el Rebaño no vence al América en fase regular de Liga MX desde el Clausura 2017, un antecedente que añade presión extra. La pausa por Fecha FIFA, donde México enfrentó amistosos contra Japón y Corea del Sur, ha permitido a ambos equipos ajustar ritmos con duelos preparatorios: América contra DC United en Estados Unidos y Chivas ante León en Chicago. Estos fogueos amistosos servirán para mitigar el cansancio de los seleccionados, aunque las Águilas parecen haber salido mejor paradas, con un enfoque en mantener la intensidad bajo Jardine.

¡Hagamos que este fin de semana sea Azulcrema! 💙🦅💛



Recuerda que nuestras citas en #ElClásicoDeMéxico son de amarillo, ¡les esperamos este 13 y 14 de septiembre en casa! 🏟️



🎟️ Vamos con @AmericaFemenil: https://t.co/3xvbY7yu08 pic.twitter.com/2g1cPOsVT8 — Club América (@ClubAmerica) September 10, 2025

Para el América, el francés Allan Saint-Maximin emerge como la joya del semestre. El refuerzo estelar, quien ya busca igualar marcas históricas de exfiguras americanas, ha sido clave en las transiciones rápidas y podría desequilibrar con su velocidad ante una defensa rojiblanca endeble. Henry Martín, recuperándose de lesiones pero ya entrenando al parejo, apunta a liderar el ataque.

En Chivas, el peso recae en Alan Pulido y Cade Cowell, quienes buscarán explotar espacios en una ofensiva que ha carecido de punch. El favoritismo es azulcrema debido a que las Chivas se encontrará con un América en racha ante un Guadalajara en crisis, por lo que apunta a una victoria local, extendiendo su invicto y consolidando su liderazgo en la tabla. Sin embargo, los clásicos son impredecibles; un gol tempranero de Chivas podría encender la chispa de una remontada heroica, recordando ediciones pasadas donde el orgullo ha superado la forma.

AMÉRICA VS CHIVAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER