CMLL: Cartel viernes 12 septiembre 2025; a una semana del aniversario

Falta muy poco para la celebración del 92 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), y a una semana de la magna función, una cartelera imperdible se vivirá este viernes 12 de septiembre en la Arena México.

En el encuentro estelar, Bandido y Brody King expondrán por primera vez en la Catedral de la Lucha Libre, el Campeonato Mundial de Parejas de AEW, en contra de Zandokan Jr. y El Difunto, quienes buscarán dar la sorpresa.

“Al Galeón Fantasma ya lo he enfrentado una vez, es una tercia explosiva que viene innovando dentro del CMLL y este viernes creo que no será la excepción, vamos a dejar todo Brody King y yo, a enfrentarlos con toda nuestra artillería para seguir como campeones de AEW”, dijo Bandido previo al combate.

La segunda fase de la Copa Independencia brindará dos lugares para el 92 Aniversario, así que Atlantis y Blue Panther, Mephisto y Euforia, Titán y Templario, además de Max Star y Futuro, brindarán el máximo para instalarse en la gran final.

Tras sufrir los excesos de rudeza por parte de Zeuxis la semana pasada, La Catalina intentará cobrar revancha, cuando se enfrenten en un mano a mano de Amazonas, que tendrá a la afición dividida.

“Para mí La Catalina es una más, lo que pasó el viernes es que vengo a implantar bandera, quiero retomar el nivel que tenía hace tiempo, sea ella o cualquiera, seguiré dando de que hablar. La gente sabe de mí calidad, y el viernes no defraudaré a nadie”, mencionó la integrante de Las Infernales.

La tercia conformada por el Calavera Jr. I, Infarto y Calavera Jr. II ha dado grandes resultados, por lo que buscarán mantener el paso firme ante Magia Blanca, Xelhua e Hijo del Pantera. Mientras que en la primera contienda de la función, Galaxy y Shockercito unirán fuerzas para hacerle frente a Pequeño Pólvora y Full Metal.

Los boletos para el Viernes Espectacular del CMLL se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster, o se pueden adquirir directamente en las taquillas de la Arena México.