Chivas vs Tigres: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025 Liga MX

En el corazón de Zapopan, donde el Estadio Akron se erige como un coloso renovado para el Mundial 2026, se vivirá un duelo que trasciende la tabla de posiciones: Chivas de Guadalajara recibe a Tigres UANL en el partido pendiente de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2025, bajo las luces de un recinto que aún huele a pintura fresca por las remodelaciones que pospusieron este choque, el Rebaño Sagrado intentará capitalizar el impulso de su gesta heroica ante el América para escalar posiciones, mientras que los universitarios, acechados por lesiones y un bache reciente, buscan recuperar el paso felino que los ha mantenido en la élite.

Este no es un encuentro cualquiera; es un pulso entre dos gigantes de la Liga MX, Tigres llega con el colmillo afilado de sus 14 puntos y el quinto lugar en la tabla, frutos de cuatro victorias en siete juegos, pero con tres partidos sin ganar que encienden las alarmas en San Nicolás de los Garza. Su empate sin goles ante León en la Jornada 8 expuso fragilidades defensivas, agravadas por la ausencia confirmada de André-Pierre Gignac, el ariete francés que se lesionó la rodilla en un entrenamiento y deja un vacío ofensivo que jugadores como Ángel Correa, Ozziel Herrera y Nicolás Ibáñez intentarán llenar.

Bajo el mando de Guido Pizarro, los felinos han sido invictos en sus últimas seis visitas al Akron (cuatro victorias y dos empates), incluyendo esa Final del Clausura 2023 que aún quema en el orgullo rojiblanco. Pero hoy, sin su killer principal, Tigres podría verse forzado a un juego más colectivo, apostando por la velocidad de Javier Aquino y la visión de Juan Brunetta para contragolpear. Del otro lado, Chivas emerge como el equipo en ebullición. El 2-1 ante el América en el Clásico Nacional con goles de Roberto Alvarado y Armando González, repitiendo su dupla letal, no solo rompió una sequía de hegemonía azulcrema, sino que inyectó oxígeno a un Guadalajara que está lejos de los primeros lugares de la clasificación.

El Akron, con su nueva gramilla impecable, será un fortín donde el Rebaño aspira a extender su racha y colarse en la pelea por el Play-In, quizás superando a Santos en la tabla si los tres puntos caen en casa. Sin embargo, la irregularidad defensiva de Chivas que ha concedido goles en cinco de sus siete juegos podría ser el talón de Aquiles ante un Tigres que, aún mermado, promedia casi dos tantos por partido.

CHIVAS VS TIGRES, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: miércoles 17 de septiembre

miércoles 17 de septiembre Hora: 19:07 (Tiempo del Centro de México)

19:07 (Tiempo del Centro de México) Estadio: Akron

Akron TV: Amazon Prime