Lamine Yamal se pierde el debut del Barcelona en la Champions League 2025-26

El Barcelona inicia este jueves su andadura en la UEFA Champions League 2025-26 ante un Newcastle United renovado y hambriento. Pero el debut culé llega teñido de preocupación: Lamine Yamal, el prodigio de 18 años que ha encarnado el renacer blaugrana, ha sido oficialmente descartado por una lesión en la ingle que lo mantiene al margen. Es un vacío que no solo altera el esquema táctico de Hansi Flick, sino que reaviva el eterno debate sobre la gestión de talentos jóvenes en el frágil equilibrio entre club y selección.

Lamine Yamal, ese zurdazo eléctrico que ha deslumbrado al mundo con su precocidad, dos goles y dos asistencias en los primeros tres partidos de LaLiga, más tres pases gol con España en el parón internacional, se lesionó durante sus compromisos con La Roja. Jugó a base de analgésicos en las goleadas ante Bulgaria y Turquía, pero el desgaste se cobró factura al regreso a Barcelona. No entrenó el sábado ni el martes, se perdió el empate liguero ante Valencia y, pese a un atisbo de esperanza, el cuerpo médico optó por la prudencia: nada de riesgos en un debut que el Barça afronta con la sed de revancha tras caer en semifinales ante el Inter la temporada pasada.

Sin Lamine Yamal, el ataque blaugrana pierde su chispa impredecible por la banda derecha, esa que desequilibra defensas con regates imposibles y centros milimétricos. Hansi Flick, pragmático como siempre, deberá rearmar el frente ofensivo eligiendo tres de Raphinha, Robert Lewandowski, Ferran Torres o incluso el recién llegado Marcus Rashford, un fichaje que ya huele a titularidad forzada. Por su parte, el Newcastle, con Alexander Isak en racha y un Bruno Guimarães orquestando desde el medio, no perdonará errores: los Magpies, que sueñan con su primera Champions League tras invertir petrodólares en Eddie Howe, llegan con la garra de Tyneside y un fortín que ha visto caer a gigantes.

💬 Flick, sobre la ausencia de Lamine Yamal: "Tenemos a Rashford y fue por esto, por si alguien de ataque no puede jugar él puede jugar. Demostró el domingo lo bueno que es. Espero que lo muestre también en Inglaterra" pic.twitter.com/Ny30Z7xmgZ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 17, 2025

Finalmente, para el Barcelona, campeón de LaLiga y aspirante al título continental que se le resiste desde 2015, esta ausencia es un jarro de agua fría en un calendario endiablado. Gavi y Alejandro Balde también se pierden la cita por sus respectivas dolencias en menisco y tendón, aunque Frenkie de Jong regresa para anclar el medio y dar fluidez a un equipo que, con Hansi Flick, ha recuperado el ADN de posesión y presión alta.