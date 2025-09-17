México Sub-20, tercera selección más cara rumbo a la Copa del Mundo Chile 2025

La Copa del Mundo Sub-20 está por iniciar en Chile y la Selección Mexicana llega como una de las plantillas con mayor valor económico del torneo. El equipo dirigido por Eduardo Arce aparece en el tercer puesto del ranking global, solo por detrás de Brasil y España, lo que confirma la calidad y proyección de sus jóvenes talentos.

El jugador mejor cotizado es Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders, quien alcanza los ocho millones de euros. Detrás de él destacan Elías Montiel, con una valoración de cinco millones, además de Iker Fimbres y Gilberto Mora, tasados en tres millones y medio y tres millones, respectivamente.

En cifras globales, el Tricolor Sub-20 acumula un valor de 30.6 millones de euros, superando a selecciones históricas como Italia y Francia, además de conjuntos competitivos como Marruecos, Noruega, Colombia y Australia. El promedio de edad del equipo es de 19.8 años, reflejo de un grupo joven pero con experiencia en sus clubes.

#Sub20 | ¡Se armó la lista! 📋🔥



Estos son los 2️⃣1️⃣ jugadores que buscarán la gloria en el Mundial de Chile 2025. 🌎

¡A dejar en alto el nombre de México! 🇲🇽#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/7T1cvaBQWW — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 10, 2025

El primer reto para México será mayúsculo: el debut frente a Brasil el domingo 28 de septiembre. El conjunto sudamericano es el más caro del certamen con 86.55 millones de euros, seguido de España con 39.45 millones, lo que anticipa una exigente fase de grupos para los dirigidos por Arce.