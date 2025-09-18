José Mourinho regresa al Benfica como nuevo entrenador hasta 2027

José Mourinho, el “Special One” que ha coleccionado trofeos como si fueran cromos en un álbum, regresa al nido donde todo comenzó: el Benfica. Este jueves fue anunciado como el nuevo entrenador del Benfica, el portugués firmó por dos temporadas hasta junio de 2027 con una cláusula que huele a escape de emergencia.

El Benfica, el mismo club que le dio su primera oportunidad en 2000 como interino bajo Jupp Heynckes, antes de que el mundo del fútbol se rindiera a sus pies en el Oporto, Chelsea, Inter, Real Madrid y más. Las Águilas, heridas en su orgullo tras caer 2-3 ante el Qarabag en el debut de la Champions League 2025/26, despidió a Bruno Lage y no perdió tiempo, por lo que el elegido fue Mourinho, fresco de su salida del Fenerbahce hace menos de un mes.

El equipo, sexto en la Primeira Liga a cinco puntos del eterno rival Oporto, necesita un revulsivo. Y Mou es eso y más: 26 títulos en su vitrina, dos finales europeas en sus últimos cinco años “dramáticos” y una fama de motivador que transforma vestuarios en fortalezas.

Pero ojo, que no todo es euforia en el paraíso lisboeta. Mourinho llega con su ego a cuestas y una tendencia a chocar con directivas cuando las medallas tardan. El Benfica ha perdido piezas clave como Álvaro Carreras o Arthur Cabral, aunque se refuerza con joyas como Dodi Lukebakio o Samuel Dahl.

Míster José Mourinho 🔴⚪ pic.twitter.com/345gCLC23O — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

Su debut oficial sería este sábado ante el AVS en la liga. Si arranca con victoria, la afición, esa que llena el Estádio da Luz, lo elevará a los altares; si tropieza, podrían surgir las críticas. Este no es solo un fichaje; es un capítulo épico en la saga de Mourinho, el tipo que se define a sí mismo como “ético” en un contrato que permite salidas fáciles.

Para Portugal, es el regreso del hijo pródigo al fútbol luso, 21 años después de su última aventura en la Primeira Liga. Para el Benfica, una apuesta de alto voltaje en una temporada donde la Champions League pinta exigente.