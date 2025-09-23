Pumas vs Juárez: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 10 del Apertura 2025 Liga MX / Manuel Velasquez

En el corazón del desierto chihuahuense, donde el viento del norte azota con la misma furia que las ambiciones de la Liga MX en su fase decisiva, los Bravos de Juárez recibirán este martes a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Es la Jornada 10 del Apertura 2025, y este choque no es un mero trámite: es un pulso directo por el oxígeno de la clasificación, con ambos equipos acechando los puestos de Play-In como lobos en la penumbra.

Bajo las luces artificiales y el rugido de una afición fronteriza que anhela héroes, se definirá si Juárez puede romper su irregularidad o si Pumas, con su solidez defensiva, da un zarpazo oportunista rumbo a la fiesta grande.

Los números no mienten, pero tampoco emocionan: Juárez marcha en la novena posición con 12 puntos, fruto de tres victorias, tres empates y tres derrotas, mientras que los universitarios ocupan el octavo escalón con 13 unidades, luego de tres triunfos, cuatro igualdades y dos derrotas. Es una tabla apretada, donde la diferencia de goles separa a los contendientes de los rezagados. Los Bravos arrancaron con un empate heroico ante el América en la Jornada 1, pero su paso ha sido un vaivén de oportunidades perdidas: 10 goles a favor y 11 en contra, con un ataque liderado por figuras como Óscar Estupiñán y Rodolfo Pizarro que promete más de lo que cumple.

De este modo, el cuadro fronterizo podría aprovechar su localía, sin embargo, es un arma de doble filo, ya que han sumado en casa, pero también dejado escapar puntos clave y esta noche, ante un rival directo, el entrenador Efraín Juárez necesita que sus dirigidos canalicen esa garra norteña para escalar posiciones y evitar el temido repechaje como mero espectador.

Del otro lado, los Pumas llegan con el paso firme de quien ha encontrado un equilibrio esquivo en torneos pasados, tras la incorporación de José Juan Macías ha revitalizado un frente de ataque. Aaron Ramsey, el galés de toque fino, busca redimirse en el futbol mexicano, mientras que Keylor Navas, el portero costarricense que parece eterno, será el guardián bajo los tres postes. Bajo la batuta de su timonel, los auriazules sueñan con romper 15 años de sequía sin título, pero saben que un tropiezo aquí los mandaría de vuelta al pelotón de los irregulares.

El historial entre ambos es un espejo de paridad con toques de drama: en los últimos 16 encuentros, Pumas lidera con seis triunfos, Juárez responde con tres y siete empates salpican el relato. Los universitarios, con su hambre de revancha y esa defensa impenetrable, parece tener la sartén por el mango para llevarse los tres puntos y consolidarse en zona de Liguilla. Pero no subestimen a Juárez: en su fortaleza, los Bravos pueden morder y cambiar el guion.

JUÁREZ VS PUMAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: martes 23 de septiembre

HORA: 21:00 hrs

ESTADIO: Olímpico Benito Juárez

CANAL: Azteca 7, Tubi, Caliente TV