Santiago Giménez rompe la sequía; El mexicano marcó su primer gol de la temporada con el Milan en la Copa Italia

Santiago Giménez rompe la sequía; El mexicano marcó su primer gol de la temporada con el Milan en la Coppa Italia / Giuseppe Cottini

En una noche que el San Siro recordará como el renacer de un talento azteca, Santiago Giménez, el delantero mexicano que ha cargado con las expectativas de una afición rossonera impaciente, finalmente silenciando las críticas con un remate certero que abrió el marcador ante el US Lecce en la segunda ronda de la Copa Italia 2025-26.

Fue al minuto 20 de un partido que prometía ser una prueba de fuego para el Bebote, cuando aprovechó para perforar las redes del rival tras colocarse en el área chica, recibiendo un centro preciso de Davide Bartesaghi desde la banda izquierda para empalmar de primera y vencer al portero Christian Früchtl. Un gol que no solo le dio la ventaja momentánea al Milan en el primer tiempo, sino que liberó a Santi Giménez de una racha sin anotar en competiciones oficiales con su club.

Para contextualizar el peso de este tanto, recordemos que el delantero mexicano llegó al Milan en el verano de 2025 como una promesa de gol, heredero de una tradición de delanteros letales en San Siro. Sin embargo, la temporada había sido un calvario: titular en los primeros cuatro partidos de Serie A, pero con el casillero de goles en ceros, acumulando minutos de frustración mientras la prensa italiana y parte de la hinchada cuestionaban su olfato depredador, poco a poco fue perdiendo protagonismo.

Su último tanto con el Milan databa del 9 de mayo ante el Bologna, y en la Selección Mexicana también había padecido una sequía similar hasta romperla en un amistoso ante Corea del Sur en la Fecha FIFA del mes de septiembre. Por lo tanto, este duelo contra el Lecce era el escenario perfecto para redimirse y lo hizo con la frialdad de quien sabe que el fútbol perdona, pero no olvida.

🇲🇽 Un delantero siempre debe estar atento y así lo hizo el mexicano. Rompe la sequía con el Milan. 🔴⚫#CoppaItalia pic.twitter.com/OsMZBN3R3a — FOX (@somos_FOX) September 23, 2025

Este tanto llega en un momento crucial para el Milan, que tras un tropiezo inicial en Serie A ha encadenado tres victorias consecutivas incluyendo un 3-0 al Udinese el sábado pasado con doblete de Christian Pulisic y aspira a dominar tanto en liga como en copa.