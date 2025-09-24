Chivas derrota a Necaxa y amarga el regreso de Fernando Gago al Estadio Akron

En un Estadio Akron que hervía de emociones encontradas, las Chivas del Guadalajara regresaron al triunfo con un 3-1ante un Necaxa combativo, pero insuficiente para evitar la derrota en la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX. Fue un partido cargado de morbo: el reencuentro con Fernando Gago, el técnico argentino que dejó al Rebaño de forma abrupta para dirigir a Boca Juniors y que, tras su fracaso allá, aterrizó en los Rayos como salvador.

La afición rojiblanca no perdona fácil, y los abucheos al presentarlo en las pantallas fueron el preludio de una noche que terminó siendo un bálsamo para Gabriel Milito y su escuadra, hundida en dudas tras la goleada 0-3 ante Toluca en la fecha anterior.

Las Chivas saltaron al campo con la urgencia de una victoria que parecía un bálsamo necesario. Y vaya que sí la buscaron. Bajo un esquema ofensivo liderado por el interinato de Milito, quien reconoció públicamente los errores defensivos que han afectado al equipo en una exigente gira contra los grandes.

El primer tiempo fue un monólogo rojiblanco, ya que desde muy temprano buscó hacerse del gol y fue hasta el minuto 33 cuando la Hormiga González logró abrir el marcador; mientras que al filo de los primeros 45 minutos, Santiago Sandoval hizo lo propio. El Rebaño se fue al descanso con la ventaja merecida, ante un rival que, pese a las aproximaciones que tuvieron los Rayos, no inquietó de fondo a la zaga tapatía.

El complemento trajo la reacción de los Rayos, dirigidos por un Gago visiblemente tenso en el banquillo. Al 49′, un rebote en la defensa chiva lo capitalizó Cristian “Chicote” Calderón, jugador exrojiblanco, y con un impacto letal acortó distancias y despertó a un Necaxa que está urgido de puntos para no hundirse más.

Finalmente, en el 94′, cuando el reloj agonizaba, debutó con golazo el canterano Samir Inda: un fierrazo desde fuera del área que se coló en el ángulo, sellando el 3-1 y regalando tres puntos vitales. Necaxa, pese a la garra, se queda con las manos vacías y Gago con un regreso a la Perla Tapatía muy doloroso.

Esta victoria es la tercera del torneo para un Guadalajara irregular, alivia la presión sobre Milito, quien ahora debe pulir esos errores que han sembrado más dudas que certezas. Para Necaxa, la derrota complica un Apertura 2025, donde los Rayos pelean por no caer en la zona baja.