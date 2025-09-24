Juárez derrota a Pumas y los deja tocados rumbo al Clásico Nacional contra América

El Estadio Olímpico Benito Juárez se convirtió en un fortín inexpugnable. FC Juárez, con la garra que lo caracteriza, despachó 3-1 a un Pumas UNAM que llegó con la ilusión de rescatar las tres unidades, pero se topó con una muralla fronteriza que lo dejó herido de muerte.

El telón se abrió con un Juárez voraz, que no esperó ni un parpadeo para asestar el primer golpe. Al minuto 14, Óscar Estupiñán, el colombiano de piernas endiabladas, irrumpió en el área auriazul como un vendaval y definió con frialdad ante Keylor Navas.

Pumas, aún aturdidos por el empate ante Tigres en la jornada anterior, intentaron recomponerse con la posesión, llegaron a dominar, pero su ataque errático chocaba una y otra vez contra la solidez de Sebastián Jurado y la dupla central del cuadro fronterizo.

Para la parte complementaria Pumas empató al 59′ con un cabezazo certero de Guillermo Martínez, que olía a remontada felina. Pero el fútbol, caprichoso como el desierto, tenía otros planes. Al 68′, José Caicedo vio la roja por una falta imprudente, la segunda amarilla que lo mandó a las duchas, dejando a los de Efraín Juárez con diez hombres y el alma en vilo. Juárez no perdonó y Rodolfo Pizarro, el veterano que sabe cuándo morder, facturó el 2-1 al 69′ con un remate que Navas solo pudo acariciar.

SIGUE ENCENDIDO 🔥🔥🔥



Rodolfo Pizarro le da la vuelta al marcador, agarra mal parado a Pumas y perfora las redes de Keylor Navas.



🔴EN VIVO: https://t.co/LQ3RhTZjxE



pic.twitter.com/Y53i63QXAI — W Deportes (@deportesWRADIO) September 24, 2025

En el tiempo de descuento, al 90+5, Guilherme Castilho selló la goleada con un golazo de oportunista, aprovechando el caos en el área de los felinos. Esta victoria no es casualidad; es el fruto de un Juárez que ha hilvanado tres triunfos consecutivos en casa, superando rivales como Santos y Mazatlán con la misma ferocidad. Por su parte, Pumas llegará tocado al Clásico Nacional contra América. Navas, pese a sus paradas espectaculares, no pudo blindar el arco en su primer tropiezo, y Caicedo pagará caro su impulsividad.