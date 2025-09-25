Turco Mohamed reveló cómo sabía que Sergio Ramos iba a intentar cobrar el penal a lo Panenka

En el marco de la Jornada 10 del Apertura 2025, Toluca y Monterrey protagonizaron uno de los duelos más atractivos al terminar con una fiesta de goles, luego de la dolorosa derrota de 6-2 que sufrieron los Rayados en el Estadio Nemesio Diez, un resultado que no solo consolidó a los Diablos Rojos como contendientes al título, sino que también revivió una anécdota personal del director técnico argentino Antonio “Turco” Mohamed.

Uno de los jugadores del Toluca que acaparó los reflectores fue Paulinho, quien se lució con un hat-trick impecable; sin embargo, el guardameta Hugo González también se llevó los aplausos de la afición escarlata tras parar el penal de Sergio Ramos, un momento que el entrenador Antonio Mohamed confesó haber “soñado” a pocas horas de enfrentar a la Pandilla.

Y es que luego de que el Toluca goleara a los Rayados, el Turco Mohamed reveló cómo fue que Hugo González impidió que Sergio Ramos perforara sus redes: “Eran las 2 de la mañana, no conciliaba el sueño y me puse a ver una película. Luego entré a YouTube y revisé un Celta de Vigo vs Real Madrid. En ese juego, Ramos hizo un gol picando el balón desde el punto penal y lo recordé. Entonces le dije a Angulo que avisara a Hugo González porque podía intentarlo. Y así fue. A veces se tiene suerte, a veces no”, comentó el estratega de los Diablos.

Ese video, de un duelo en 2018 cuando el Turco Mohamed dirigía al Celta de Vigo, le trajo a la memoria un gol de Ramos: un penal Panenka que había sellado una derrota dolorosa y, curiosamente, contribuido a su salida del banquillo español. Fue así que, el director técnico del Toluca ejecutó un viejo recuerdo y sirvió para que el Monterrey no incrementara su cuenta en el marcador, luego de que Germán Berterame abriera el encuentro al minuto 10.