Este domingo se dio a conocer que el reggaetonero puertorriqueño, Bad Bunny será el encargado de protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl LX, el cual está programado para el próximo el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La noticia fue revelada durante el medio tiempo del Sunday Night Football por Apple Music, la NFL y Roc Nation con el cantante posando sobre un poste de fútbol americano en una playa.

De este modo, el Conejo Malo será parte de la gran lista de artistas que se han subido al escenario del show del medio tiempo del Super Bowl, como Kendrick Lamar, Usher, Eminem, Rihanna, Shakira, Jennifer López, Snoop Dogg, Coldplay, Beyoncé, Prince y Michael Jackson.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

¿Cuánto dinero ganará Bad Bunny por su show en el medio tiempo del Super Bowl?

El Conejo Malo sellará su regreso triunfal a los escenarios con este evento masivo, luego de que en febrero de 2025, el artista llegara a la cima del éxito con su nuevo álbum “Debí Tirar Más Fotos”, el cual se colocó en el número 1 del Billboard 200. Cabe mencionar que el puertorriqueño ya sabe lo que es ser parte del show de medio tiempo del Super Bowl, ya que en el 2020 participó junto a Shakira y Jennifer Lopez, donde interpretó “Callaita”.

Sin embargo, aunque se especula que los artistas que se presentan el show de medio tiempo del Super Bowl podrían llevarse una buena cantidad de dinero la realidad es que no reciben un pago por su presentación. La NFL se encarga de cubrir los costos de producción y se hace cargo de los gastos del viaje.

Bad Bunny será el artista encargado de llevar el show de medio tiempo del Súper Bowl LX 🤯🏈



¿Les gusta la idea? 👇 pic.twitter.com/BhERUCKJHg — W Deportes (@deportesWRADIO) September 29, 2025

Impacto económico que genera el show de medio tiempo del Super Bowl

La ganancia para los artistas que protagonizan el show de medio tiempo del Super Bowl es que al ser el evento más visto por más de 10 minutos, esto ocasiona que los televidentes comiencen a reproducir sus canciones, aumente la venta de boletos en sus giras. Así que no hay un pago directo; sin embargo, el beneficio en visibilidad y reproducciones es de manera inmediata tal y como ocurrió en el 2019 con la presentación de Maroon 5, quien provocó un aumento de 434% en sus reproducciones digitales.