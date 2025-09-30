América Femenil vs Orlando Pride: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup

En el corazón del Estadio Ciudad de los Deportes, donde el amarillo y el azul se funden en una marea de pasión, el América Femenil se prepara para un duelo que podría definir el destino de su campaña en la Concacaf W Champions Cup. Este martes, las Águilas recibirán al Orlando Pride en la Jornada 4 del Grupo A, un enfrentamiento que no solo promete goles y drama, sino que representa el choque de dos potencias continentales: la solidez mexicana contra la velocidad y precisión de la NWSL.

Este no es un partido cualquiera. Para las dirigidas por el español Ángel Villacampa, se trata de sellar el boleto a semifinales y, de paso, seguir manteniendo el liderato, fruto de un empate inicial ante Alajuelense y victorias clave sobre Chorrillo y Pachuca.

América Femenil vs Orlando Pride en la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup Ampliar

En la Liga MX Femenil Apertura 2025, el América marcha dentro de los primeros lugares de la clasificación, donde suma 29 unidades luego de nueve victorias, dos empates y dos derrotas. Del otro lado, llega el Orlando Pride con seis puntos tras un arranque perfecto al conseguir dos victorias.

Las de Florida, que acaban de vencer 5-0 al Chorrillo, equipo que desafortunadamente no ha conocido la victoria en lo que va de la competencia y se estancó en la última posición del Grupo A. De este modo, un triunfo para las azulcremas las catapultaría a seguir en el primer lugar, pero un tropiezo podría abrir la puerta a Pachuca, acechando con un partido pendiente.

Un empate bastaría para las locales, pero en Coapa, la historia se escribe con audacia. Este cruce trasciende torneos, Liga MX Femenil ante la NWSL, tradición contra innovación y evoca el espíritu de la reciente Summer Cup, donde el América cayó ante el Bay Football Club, pero demostró que el fútbol femenil norteamericano es un ecosistema feroz y unido.

AMÉRICA FEMENIL VS ORLANDO PRIDE, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER