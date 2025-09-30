México vs España: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la jornada 2 del Mundial Sub-20 Chile 2025

En el vibrante Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, donde el viento andino parece susurrar himnos de batallas pasadas, la Selección Mexicana Sub-20 se planta ante España en la Jornada 2 del Grupo C de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025. Este no es un mero enfrentamiento de grupos: es una revancha continental, un choque de estilos donde la garra mexicana choca contra la elegancia española.

Eduardo Arce entrenador de la Selección Mexicana Sub-20 Ampliar

México Sub-20 llega con el pecho inflado de un empate 2-2 ante Brasil en la Jornada 1 del Mundial de Chile 2025, un resultado que sabe a victoria moral contra una de las favoritas al título. Por su parte, la Selección de España Sub-20 sufrió un descalabro de 2-0 a manos de Marruecos, lo que la catapultó hasta el último escalón del Grupo C.

Por lo tanto, mientras la escuela mexicana Sub-20 llega a este compromiso con buen ánimo, la Selección de España Sub-20 llega urgida de puntos a la espera de un milagro para avanzar a la siguiente ronda de la competencia. Así que este juego se convertirá en uno de los más atractivos de la segunda fecha de la justa mundialista, donde los tres puntos son de suma importancia para ambas escuadras.

De este modo, si México Sub-20 logra sacar la victoria ante la Roja, el combinado azteca estaría a un paso de colarse a los Octavos de Final; mientras que con un empate dependería de los resultados que saquen Marruecos y Brasil. Una derrota complicaría definitivamente su camino en el certamen poniendo en riesgo su boleto a dicha instancia.

MÉXICO VS ESPAÑA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER