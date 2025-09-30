Toluca vs LA Galaxy: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Campeones Cup

Este miércoles a las 20:30 horas, en California, se jugará la séptima edición de la Campeones Cup con Toluca y LA Galaxy como protagonistas en el Dignity Health Sports Park.

Los Diablos llegan con la etiqueta de Campeón de Campeones de la Liga MX tras vencer 3-1 al América. Los Choriceros atraviesan un gran momento en el torneo local, donde marchan como líderes con 25 puntos. Su ofensiva está encendida con 31 goles en 11 jornadas, con Paulinho como sublíder de goleo y Alexis Vega que vive un gran momento.

Toluca viaja los L.A. Ampliar

Por su parte, Galaxy afronta la presión de jugar en casa, ya que el trofeo se disputa en su estadio. El campeón de la MLS 2024 no la ha pasado bien en esta campaña y es último lugar de la Conferencia Oeste, aunque su reciente triunfo 4-1 sobre Sporting KC les dio confianza. Joseph Paintsil atraviesa un buen momento y, junto a Gabriel Pec y Marco Reus, puede marcar diferencia en ataque.

El choque promete emociones. Toluca tiene la forma y la contundencia, mientras que Galaxy apuesta al factor localía y al empuje de su gente. Al final, se espera un partido intenso con dos estilos distintos que darán espectáculo y un nuevo campeón continental.

LA GALAXY VS TOLUCA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER