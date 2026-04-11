Clásico Joven con alto valor: América el más valioso de la Liga MX; Cruz Azul presume al futbolista mejor valorado del duelo / Manuel Velasquez

El Clásico Joven no solo se juega en la cancha, también en el mercado, y el Club América llega como la plantilla más valiosa del Clausura 2026 con 98.95 millones de euros; Cruz Azul es el 4° plantel más valioso del país con 82.60 millones, de acuerdo con el portal Transfermarkt.

América vs Cruz Azul / Manuel Velasquez Ampliar

El conjunto azulcrema también domina en profundidad; cuenta con 29 futbolistas disponibles, 5 más que su rival, lo que le permite mayor rotación y variantes en momentos clave.

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En contraste, La Máquina apuesta por un perfil distinto; su plantel es más reducido con 24 jugadores y una media de edad de 25 años, mientras que América eleva ese promedio a 27 años, privilegiando experiencia y recorrido competitivo.

El análisis individual revela matices importantes. Erik Lira se posiciona como el jugador más caro entre ambos equipos con un valor de 12 millones de dólares, lo que coloca al mediocampista como un claro referente en el conjunto de Nicolás Larcamón.

Erik Lira / Manuel Velasquez Ampliar

América responde con equilibrio en sus figuras; Alejandro Zendejas y Raphael Veiga encabezan la lista con 10 millones de dólares cada uno, considerando que el valor del plantel en general se distribuye de forma más homogénea en toda la plantilla.

¿Quién es mejor en términos de valor y construcción de plantel?

La respuesta apunta hacia el cuadro Azulcrema; la plantilla de América no solo es más cara, también más amplia y con mayor experiencia acumulada. Un modelo que prioriza solidez y alternativas en cada línea.

Sin embargo, Cruz Azul equilibra la balanza con juventud y talento de alto impacto; los Celestes presumen al jugador mejor valorado y una base con gran proyección. La próxima edición del Clásico Joven refleja dos filosofías distintas que se enfrentarán tanto en números como en el terreno de juego.

Raphael Veiga / Manuel Velasquez Ampliar

¿Cuándo y dónde será el Clásico Joven, América vs Cruz Azul?

El encuentro entre las Águilas del América y La Máquina de Cruz Azul será el sábado 11 de abril a las 21:00 hrs en el Estadio Banorte, en lo que será el regreso de América al mítico estadio de la Ciudad de México.

El partido tendrá transmisión de TV por Canal 5, VIX y TUDN.