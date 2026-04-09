América vs Cruz Azul: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Clásico Joven en la Jornada 14 del Clausura 2026 Liga MX

El remodelado Estadio Banorte reabre sus puertas con un auténtico partidazo. América y Cruz Azul se ven las caras en una edición más del Clásico Joven con el ingrediente del regreso del público al Coloso de Santa Úrsula después de 685 días.

América vs Cruz Azul Jornada 14 Clausura 2026 Ampliar

En el tema deportivo, las Águilas suman dos partidos consecutivos sin ganar en el torneo local. Cayeron ante Pumas y empataron frente a Santos Laguna, pero si también tomamos en cuenta la Concachampions, ya son cuatro juegos al hilo sin poder conseguir una victoria. Es por esto que los dirigidos por André Jardine tienen la obligación de regresar a la senda del triunfo para no salir de la zona de liguilla en la tabla general.

Del otro lado, la máquina también llega a este partido en el peor momento de la temporada. Los comandados por Nicolás Larcamón suman cinco partidos consecutivos sin victoria, pero lo peor de todo, es que vienen de ser goleados a mitad de semana en la Concacaf por Los Ángeles. A pesar de los malos resultados, la escuadra cementera continúa en el segundo puesto de la tabla y buscará mantenerse en los primeros planos de la clasificación.

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Vale la pena mencionar que el último duelo de Liga MX que se jugó en el Estadio Azteca fue un Clásico Joven en una final un 26 de mayo del 2024, cuando el América se proclamó bicampeón del fútbol mexicano.

De esta manera, Águilas y Cementeros se ven las caras en la jornada 14 del Clausura 2026. Desde el Estadio Banorte, América contra Cruz Azul y tú lo podrás vivir a través de la Cadena W.

América vs Cruz Azul, Dónde, Cuándo y a qué hora ver el Clásico Joven