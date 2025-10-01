Gilberto Mora VIDEO: Así fueron los dos goles que le hizo a España en el Mundial Sub 20 y que ya lo ponen en el radar de la gente de Barcelona

Ya no es novedad, ni tampoco promesa. El presente y futuro del fútbol mexicano está en las manos de Gilberto Mora, el chico de 16 años de Xolos, que si en la Selección Mexicana Mayor ya es titular y ya ganó una Copa Oro, era casi un hecho que en el Mundial Sub 20 iba a brillar con luz propia.

Este miércoles, Gilberto confirmó no sólo su calidad, sino ser una de las figuras del torneo y con dos goles suyos, el Tricolor empató contra España para seguir con vida en la Copa.

Y es que Mora no solo tiene calidad para asistir y manejar el medio campo, sino que también le dijo al mundo que es un definidor nato y con dos exquisitas jugadas, le dio un punto valioso al equipo de Eduardo Arce.

El primero fue a los 31 minutos, cuando ya había avisado en un par de ocasiones y en la tercera, se sacó a dos de encima, tiró una gran pared y definió ante la salida del arquero.

¡Gool para México! Magistral definición de Gilberto Mora para el primero del Tri #NuestroMundialSub20 pic.twitter.com/NuW7tDTpDH — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 1, 2025

Y para el segundo, cuando el partido acababa y México perdía, el jovencito encontró una pelota en el área, abrió su pie derecho y con delicadeza la puso pegada al palo en un auténtico golazo.

Gilberto Mora ha intervenido en los 4 goles que la Selección Azteca ha marcado en la Copa del Mundo para sumar dos puntos y llegar al tercer partido, contra Marruecos, con el destino y la clasificación en sus manos.

GILBERTO MORA, CON TODOS LOS CAMINOS A BARCELONA

No es un secreto que Gilberto Mora ya es seguido por varios clubes de Europa, que lo han venido a ver a México y que lo tienen en el radar. Su calidad está muy por encima de los futbolistas de su edad y aunque aún no lo pueden fichar por reglas de FIFA, es inevitable que el mediocampista vaya al viejo continente una vez que cumpla 18 años.

Ajax, Real Madrid, Manchester United, Porto, Borussia Dortmund y Roma, son clubes que ya se ha sabido, lo tienen en constante vigilancia, pero hay un club que se ha sumado en las últimas horas y no es un rumor de medios sino más bien una petición de sus propios aficionados.

En redes sociales, después del juego contra Brasil y durante este miércoles ante España, decenas de cuentas en X ligadas al FC Barcelona, se maravillaron con lo bueno que es Morita y lo hicieron tendencia en aquel país, pidiendo que el cuadro culé lo fiche.

¡Doblete de Gilberto Mora! México lo empata y viene lo mejor #NuestroMundialSub20 pic.twitter.com/DKkaor4Ddx — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 1, 2025

Con comentarios como “Gilberto Mora tiene todo el perfil Barça” o “Lo que sería Pedri y Gilberto Mora juntos”, la afición blaugrana emprendió campaña para que el mexicano vaya a jugar a Cataluña.

Si bien, no hay reporte alguno de que el Barça sí lo tenga en el radar, no se descarta que, por el ruido que él está haciendo el jugador de Xolos, es un futuro pueda ir a jugar ahí.

El que sí tiene el Barça en la mira es a Elías Montiel. Hace algunas semanas, W Deportes pudo saber que gente de La Masía viajó a Pachuca a ver un par de juegos donde el contención era titular y que se llevaron buenos apuntes del mexicano.

Gilberto Mora brilla con México Sub 20 Ampliar

¿POR QUÉ GILBERTO MORA NO PUEDE JUGAR EN EUROPA?

El joven mediocampista de 16 años de los Xolos y figura con la Selección Mexicana, ha generado un gran interés en clubes europeos, Sin embargo, no puede ser fichado ni jugar en Europa por ahora debido a las estrictas regulaciones de la FIFA sobre la transferencia internacional de menores de edad.

Desde 2001, la FIFA prohíbe las transferencias internacionales de jugadores menores de 18 años a clubes en el extranjero, especialmente si implican un cambio de país o continente. Esta norma busca proteger a los jóvenes de riesgos como la explotación, el abuso o el tráfico de talentos, asegurando su desarrollo integral y evitando que sean abandonados en entornos desconocidos.

En el caso de Mora, nacido en México, no aplica para clubes de la UEFA, hasta que cumpla 18 años el 14 de octubre de 2026. Aunque los clubes europeos pueden firmar un acuerdo precontrato con él de manera anticipada, como ha ocurrido con otras promesas como Endrick o Franco Mastantuono, del Real Madrid, no podrían registrarlo ni debutarlo hasta que alcance la mayoría de edad.