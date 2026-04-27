Liga de Expansión: Quedaron definidas fechas y horarios para las Semifinales del Clausura 2026 / Jam Media

Quedaron definidos los horarios de las semifinales de la Liga de Expansión MX, donde los cuatro equipos clasificados son Tepatitlán, Cancún FC, la Jaiba Brava y Mineros. Con base en su posición en la tabla, así se estructuraron los cruces.

Solo quedan cuatro… y van con todo. 💥



Las Semifinales están definidas y la lucha por el título continúa. ⚽🔥

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Los partidos de ida se disputarán el jueves, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán el domingo, tal como lo estableció la liga.

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Tepatitlán vs Mineros

La primera semifinal enfrentará a Tepatitlán y Mineros, es decir, el primer lugar contra el cuarto. El duelo de ida se llevará a cabo el jueves 30 de abril a las 19:00 horas en el Estadio Carlos Vega Villalba. Por su parte, el partido de vuelta se jugará el domingo 3 de mayo a las 19:05 horas en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez.

Cancún FC vs Jaiba Brava

En la otra llave, Cancún FC se medirá ante la Jaiba Brava, segundo contra tercero de la clasificación. El encuentro de ida se disputará el jueves 30 de abril a las 21:05 horas en el Estadio Tamaulipas, mientras que la vuelta se jugará el domingo 3 de mayo en el Estadio Andrés Quintana Roo, a las 17:00 horas (centro de México).

Cabe mencionar que, en caso de empate en el marcador global, avanzará a la final el equipo mejor posicionado en la tabla general.