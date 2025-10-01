Israel podría ser suspendido de la FIFA y UEFA por Amnistía Internacional previo al Mundial 2026

Falta menos de un año para arrancar el mundial de Norteamérica 2026 y podría haber un cambio importante respecto a una selección tanto en la FIFA como en la UEFA.

Se trata de Israel, ya que la ONG de derechos humanos Amnistía Internacional ha solicitado a los máximos organismos de futbol, que suspenda a la Asociación Israelí de Futbol e incluso que dejen de jugar en sus ligas aquellos equipos con sede en asentamientos ilegales en el territorio palestino ocupado.

Amnistía Internacional ha solicitado a los máximos organismos de futbol, que suspenda a la Asociación Israelí de Futbol

Esto viene precedido y firmado por la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, y va dirigida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y a su homólogo de la UEFA, Alexander Ceferin.

En el documento dirigido hacia los representantes del futbol, resalta que el “genocidio contra los palestinos” y que Israel está perpetrando en Gaza, al igual que se sigue expandiendo en las colonias ilegales en Cisjordania.

La propia secretaria en la carta destaca también que el futbol no puede separarse de la ocupación ilegal de Israel y recuerda que hay por lo menos seis equipos con sede en asentamientos del territorio palestino ocupado en ligas de Israel.

Amnistía Internacional es clara en sus convicciones y le recuerda a la FIFA que la situación de Israel viola por completo sus estatutos, en donde puntualiza que ni las asociaciones que forman parte de la federación internacional ni sus clubes pueden jugar en el territorio de otra asociación sin que esta lo apruebe, como es el caso con Palestina, que han invadido de manera ilegal su país.