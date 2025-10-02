Adidas sorprende con la camiseta suplente de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026

En el universo del fútbol, donde la pasión se viste de colores y símbolos, las camisetas no son solo prendas: son manifiestos de identidad, talismanes de victoria y, a veces, catalizadores de debate. A ocho meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ese coloso de 48 equipos que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá, la filtración de la posible camiseta suplente de la Selección Argentina ha encendido las redes y los foros de aficionados.

No es una sorpresa, Adidas, socio eterno de la Albiceleste, sabe que cada diseño debe honrar el legado de tres estrellas bordadas, pero también innovar para un público global que devora tendencias. El diseño filtrado, difundido por el sitio especializado Opaleak, rompe con la línea violeta que tanto nos regaló momentos icónicos en Qatar 2022. En su lugar, emerge un fondo negro como base dominante, salpicado de arabescos intrincados en tonos violeta, azul eléctrico y blanco.

Por otra parte, el escudo de la AFA, con sus tres estrellas relucientes, se presenta en un estilo monocromático que evoca elegancia sobria, mientras que el logo de Adidas, ese trébol retro que ya vimos en ediciones pasadas añade un guiño nostálgico. Detalles celestes sutiles recorren las mangas y el cuello, y el parche de campeón mundial permanece en el centro, como un recordatorio inquebrantable de que esta Albiceleste defiende un título histórico. De acuerdo con información de Footy Headlines, esta casaca saldría a la venta en marzo de 2026, justo a tiempo para las pruebas de fuego previas al torneo que inicia el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Lo que hace a este diseño verdaderamente provocador es su inspiración en el fileteado porteño, ese arte callejero bonaerense de líneas curvas y motivos florales que adornan colectivos y fachadas en Buenos Aires.

De este modo, Adidas parece apostar por una narrativa de resiliencia urbana, alineada con la diversidad del Mundial 2026, el más inclusivo de la historia. Es un riesgo calculado por la marca alemana, que ya probó con éxito el violeta en Qatar, pero que aquí podría necesitar la validación de un debut triunfal para silenciar detractores.