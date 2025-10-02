Mes de las Amazonas: CMLL inicia la eliminatoria del Campeonato Universal 2025 en la Arena México

La primera eliminatoria por el Campeonato Universal 2025 marcará el inicio del Mes de las Amazonas, con seis participantes que buscarán el objetivo de llegar a la gran final; además de que Bandido expondrá el Campeonato Mundial de Ring of Honor (ROH).

Durante las siguientes semanas, las funciones de Viernes Espectacular serán protagonizadas por las Amazonas, para este 3 de octubre, La Catalina, Lluvia, India Sioux, Princesa Sugehit, Olympia y Candela, estarán en una reñida eliminatoria para buscar instalarse a la gran final del Campeonato Universal, que se realizará el 17 del mismo mes.

La primera vez que se enfrentaron, fue catalogada como una de las mejores luchas del año, por segunda ocasión Bandido y Hechicero se enfrentarán por el Campeonato Mundial de ROH, en una lucha semifinal que promete ser sensacional y que tendrá dividida a la afición.

En el tercer encuentro de la función, el legendario Atlantis tendrá como aliados a Templario y Atlantis Jr., para enfrentarse a la tercia ruda conformada por Último Guerrero, El Difunto y Okumura.

Continuando con la participación de las Amazonas, la segunda confrontación de la noche verá la participación de La Jarochita, Skadi y Tabata, quienes chocarán ante las peligrosas Zeuxis, Persephone y Sanely.

Mientras que en el encuentro inicial, la Ola Negra, integrada por Raider, Espanto Jr. y El Gallero, buscarán demostrar su poderío en contra de Rey Cometa, Fuego y Espíritu Negro.

Los boletos para el Viernes Espectacular del CMLL se encuentran a la venta a través de Ticketmaster, o se pueden adquirir directamente en las taquillas de la Arena México.

