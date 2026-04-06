Tigres vs Seattle Sounders: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la ida de los los cuartos de final de Concacaf Champions Cup

La Concacaf Champions Cup llega a su fase de cuartos de final con un duelo que promete intensidad y emoción. Ambos equipos se reencuentran en el torneo continental tras superar los octavos de final. Tigres buscará aprovechar la localía para tomar ventaja desde el primer partido, mientras que Seattle intentará sacar un resultado positivo que le permita definir la serie en casa.

Tigres UANL en CONCACAF Champions Cup 2026 / Jam Media Ampliar

Tigres UANL supera esta fase tras una serie vibrante en octavos de final, donde remontó ante FC Cincinnati y avanzó con un global de 5‑4, sellando su clasificación con un gol decisivo en tiempo agregado de Fernando Gorriarán.

El conjunto regiomontano ha tenido un rendimiento irregular recientemente en la Liga MX, incluyendo derrotas recientes que complican su temporada local, pero llega con el objetivo de recuperar confianza y mostrar su nivel internacional en casa. En su último partido, cayó por la mínima ante Tijuana y pone en duda su clasificación a liguilla en los primeros lugares.

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Seattle Sounders accedió a los cuartos después de dejar fuera a Vancouver Whitecaps FC con un marcador global de 5‑1, consolidando una actuación sólida ante el subcampeón de la edición anterior.

El equipo estadounidense afronta el reto con ritmo competitivo, e intentando repetir antecedentes favorables ante rivales mexicanos que ha logrado en ediciones pasadas de competiciones regionales. En la Concachampions 2022, Seattle se coronó campeón tras derrotar a Pumas en la final con marcador global de 5-2.

Tigres UANL y Seattle Sounders FC volverán a verse las caras en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, en lo que será su segunda serie en esta instancia del torneo. La primera ocasión fue en la edición 2012-2013, cuando el equipo estadounidense se llevó la eliminatoria con un global de 3-2, dejando una serie muy pareja y marcada por la intensidad de ambos conjuntos. Este antecedente agrega un extra de motivación y expectativa para el duelo de 2026, donde Tigres buscará vengar aquella derrota y Seattle tratará de reafirmar su historial favorable.

Sounders vs Tigres UANL with a Semifinal spot at stake 🔥 pic.twitter.com/uzJyYuwzpT — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 4, 2026

Esta rivalidad entre clubes de la Liga MX y la MLS añade un componente extra de tensión a la serie, con Tigres buscando aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la ida, mientras que Seattle intentará sacar un resultado positivo que le permita definir en casa.

Tigres vs Seattle Sounders: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER