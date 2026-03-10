La FMF entrega gafetes FIFA 2026: Estos son los elegidos para pitar en Concacaf y Mundiales

La Comisión de Arbitraje llevó a cabo la ceremonia de entrega de gafetes internacionales de FIFA 2026, en la cual 54 silbantes recibieron el distintivo que los acredita para pitar no solo en México, sino en Concacaf y en competencias mundiales a nivel de clubes y selecciones. Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y Juan Manuel Herrero, presidente de la Comisión de Arbitraje, encabezaron el evento.

Comisión de Arbitraje Ampliar

Árbitros de larga trayectoria como Luis Enrique Santander, Adonai Escobedo, Marco Antonio “Gato” Ortiz, César Ramos (quien no pudo estar presente debido a compromiso en Concacaf Champions Cup), entre otros tantos, renovaron su gafete FIFA, mientras que Jorge Abraham Camacho es el silbante que estrena distintivo en este 2026.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gato Ortiz: Equipos con más penales señalados en la Liga MX

En el arbitraje femenil, Katia Itzel García y Karen Hernández, árbitras de Liga MX, también fueron reconocidas por un año más, mientras que Ximena Márquez recibió por primera vez su gafete FIFA.

Marco Antonio “Gato” Ortiz Ampliar

Sobresalen casos como el de Enedina Caudillo, árbitra asistente que cumplió 18 años siendo internacional. La abanderada tiene el récord de más años consecutivos con gafete FIFA. En el sector varonil, el árbitro asistente Alberto Morin es quien más años acumula con su distintivo.

Otros árbitros que renovaron gafete internacional fueron Daniel Quintero Huitrón, Víctor Alfonso Cáceres, Fernando “Kurro” Hernández, Ismael López Peñuelas y Rafael López Valle.