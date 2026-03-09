Gato Ortiz: Equipos con más penales señalados en la Liga MX

Luego de la polémica que rodeó al árbitro Marco Antonio “Gato” Ortiz en el Clásico Tapatío, en donde señaló dos penales para Chivas frente al Atlas, estos son los 5 equipos con más tiros desde los once pasos en partidos pitados por el silbante duranguense exclusivamente en Liga MX:

Santos – 11

– 11 América – 9

– 9 Chivas – 8

– 8 Tigres – 8

– 8 Tijuana – 8

– 8 Puebla – 8

Marco Antonio Ortiz / Jam Media Ampliar

Así, resulta sorprendente que Santos, una escuadra que no estaba en el radar de la polémica, es el equipo con más penales a favor en duelos arbitrados por Marco Antonio Ortiz.

A su vez, sobresale que más allá de toda la polémica del “Gato” con América, tras los dos penales a favor en el Clásico Tapatío, Chivas solamente tiene un tiro menos que las Águilas en encuentros regulados por el silbante de casi 38 años.

¿Cuál es el equipo con más penales a favor en la Liga MX?

Atlas es el equipo con más penales a favor en lo que va del torneo. Tras 10 jornadas transcurridas en el Clausura 2026, los Rojinegros son la escuadra con más ejecuciones desde los 11 pasos.

Y es que el conjunto de los Zorros ha tenido 5 penales a favor en el certamen. Es decir, en promedio, Atlas ha tenido una ejecución a favor cada dos partidos.

En el listado le sigue Toluca con 4 penales a favor, mientras que en tercer sitio hay un quíntuple empate con Chivas, Pumas, Tigres, Santos y Querétaro, con 3.

Sobresale también que América no ha tenido penales a favor en lo que va del certamen, al igual que Pachuca, Mazatlán y Puebla.

Lista completa de penales a favor por equipo: